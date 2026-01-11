Gautami Kapoor Clarifies: जब बॉबी देओल को आर्यन खान के इस व्यवहार पर आ गया था गुस्सा, लेते थे 15-20 रिटेक

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बॉबी देओल (फोटो सोर्स: बॉबी देओल इंस्टाग्राम)
Gautami Kapoor Clarifies: आर्यन खान द्वारा निर्देशित 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने साल 2025 में सुर्खियां बटोरी थी। दर्शकों ने इस सीरीज को सराहा, तो वहीं कई लोगों ने इसे लेकर अलग-अलग तरह के सवाल भी उठाए। यह एक मल्टी-कास्ट सीरीज थी, जिसमें कई प्रसिद्ध कलाकारों ने अलग-अलग किरदार निभाए थे। इन्हीं में से एक हैं गौतमी कपूर, जिन्होंने सीरीज में अनु तलवार का किरदार निभाया है, जो कहानी में बॉबी देओल की पत्नी के रू में दिखाई देती हैं। गौतमी कपूर ने आर्यन खान पर उठे सवालों का जवाब दिया है।
सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में गौतमी कपूर ने आर्यन खान के निर्देशक के तौर पर परफेक्शन और काम के प्रति उनके जुनून की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा इस सीरीज में जो भी किया गया है, हर एक चीज में आर्यन खान का इंवोल्वमेंट है। गौतमी ने बताया कि आर्यन सिर्फ शब्दों में निर्देश नहीं देते थे, बल्कि कई बार खुद करके दिखाते थे ताकि एक्टर्स को सीन की सही समझ मिल सके। गौतमी ने सीरीज में किसी भी तरह के घोस्ट डायरेक्शन के रयूमर्स से इंकार किया है।
गौतमी ने बताया कि, शूटिंग के दौरान तब तक शॉट ओके नहीं माना जाता था, जब तक आर्यन पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं। हर कलाकार चाहे वह बॉबी देओल हों या मनोज पाहवा सभी को एक सीन के लिए 10 से 15 टेक्स तक देने पड़ते थे। इस प्रोसेस से कई बार बॉबी देओल झुंझला भी जाते थे। बॉबी के स्वभाव पर बात करते हुए गौतमी ने कहा कि वह बेहद शांत और प्राइवेट इंसान हैं, उनके और बॉबी के कई सीन साथ में थे और लगातार री-टेक्स के दौरान बॉबी कभी-कभी चिढ़ जाते थे, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे और आर्यन के विजन के मुताबिक परफॉर्मेंस देते थे।
आज गौतमी कपूर एक जानी-पहचानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने टेलीविजन पर कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर रही हैं। साल 2025 में वो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के साथ ही ' दे दे प्यार दे 2' में भी दिखाई दी थीं।
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है और ये सीरीज 18 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अगर हम फिल्म की कहानी की बात करें तो, इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे की सच्चाई, एंबिशियस, एक्टर्स की स्ट्रगलस और इंडस्ट्री के अंदरूनी रिश्तों को दिखाती है। इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, सहर बांबा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मोना सिंह, मनोज पाहवा, गौतमी कपूर, रजत बेदी और अरशद वारसी ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं।
इसके अलावा सीरीज में कई गेस्ट अपीयरेंस भी देखने को मिलीं, जिनमें शामिल हैं शाहरुख खान, सलमान खान, इमरान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, बादशाह, करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, तमन्ना भाटिया, इब्राहिम अली खान, एस.एस. राजामौली और दिशा पाटनी।
