11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

Gautami Kapoor Clarifies: जब बॉबी देओल को आर्यन खान के इस व्यवहार पर आ गया था गुस्सा, लेते थे 15-20 रिटेक

आर्यन खान की निर्देशित वेब सीरीज ' द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को 2025 में जबरदस्त चर्चा मिली। अभिनेत्री गौतमी कपूर जिन्होंने बॉबी देओल की पत्नी का किरदार निभाया है, सीरीज से जुड़े कुछ रयूमर्स की सच्चाई बताई है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 11, 2026

जब बॉबी देओल को आर्यन खान के इस व्यवहार पर आ गया था गुस्सा, लेते थे 15-20 रिटेक

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बॉबी देओल (फोटो सोर्स: बॉबी देओल इंस्टाग्राम)

Gautami Kapoor Clarifies: आर्यन खान द्वारा निर्देशित 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने साल 2025 में सुर्खियां बटोरी थी। दर्शकों ने इस सीरीज को सराहा, तो वहीं कई लोगों ने इसे लेकर अलग-अलग तरह के सवाल भी उठाए। यह एक मल्टी-कास्ट सीरीज थी, जिसमें कई प्रसिद्ध कलाकारों ने अलग-अलग किरदार निभाए थे। इन्हीं में से एक हैं गौतमी कपूर, जिन्होंने सीरीज में अनु तलवार का किरदार निभाया है, जो कहानी में बॉबी देओल की पत्नी के रू में दिखाई देती हैं। गौतमी कपूर ने आर्यन खान पर उठे सवालों का जवाब दिया है।

गौतमी कपूर ने घोस्ट डायरेक्शन की अफवाहों को किया खारिज

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में गौतमी कपूर ने आर्यन खान के निर्देशक के तौर पर परफेक्शन और काम के प्रति उनके जुनून की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा इस सीरीज में जो भी किया गया है, हर एक चीज में आर्यन खान का इंवोल्वमेंट है। गौतमी ने बताया कि आर्यन सिर्फ शब्दों में निर्देश नहीं देते थे, बल्कि कई बार खुद करके दिखाते थे ताकि एक्टर्स को सीन की सही समझ मिल सके। गौतमी ने सीरीज में किसी भी तरह के घोस्ट डायरेक्शन के रयूमर्स से इंकार किया है।

परफेक्शन के लिए 10–15 टेक्स

गौतमी ने बताया कि, शूटिंग के दौरान तब तक शॉट ओके नहीं माना जाता था, जब तक आर्यन पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं। हर कलाकार चाहे वह बॉबी देओल हों या मनोज पाहवा सभी को एक सीन के लिए 10 से 15 टेक्स तक देने पड़ते थे। इस प्रोसेस से कई बार बॉबी देओल झुंझला भी जाते थे। बॉबी के स्वभाव पर बात करते हुए गौतमी ने कहा कि वह बेहद शांत और प्राइवेट इंसान हैं, उनके और बॉबी के कई सीन साथ में थे और लगातार री-टेक्स के दौरान बॉबी कभी-कभी चिढ़ जाते थे, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे और आर्यन के विजन के मुताबिक परफॉर्मेंस देते थे।

गौतमी कपूर

आज गौतमी कपूर एक जानी-पहचानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने टेलीविजन पर कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर रही हैं। साल 2025 में वो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के साथ ही ' दे दे प्यार दे 2' में भी दिखाई दी थीं।

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है और ये सीरीज 18 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अगर हम फिल्म की कहानी की बात करें तो, इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे की सच्चाई, एंबिशियस, एक्टर्स की स्ट्रगलस और इंडस्ट्री के अंदरूनी रिश्तों को दिखाती है। इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, सहर बांबा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मोना सिंह, मनोज पाहवा, गौतमी कपूर, रजत बेदी और अरशद वारसी ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं।

इसके अलावा सीरीज में कई गेस्ट अपीयरेंस भी देखने को मिलीं, जिनमें शामिल हैं शाहरुख खान, सलमान खान, इमरान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, बादशाह, करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, तमन्ना भाटिया, इब्राहिम अली खान, एस.एस. राजामौली और दिशा पाटनी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

11 Jan 2026 04:11 pm

Hindi News / Entertainment / Gautami Kapoor Clarifies: जब बॉबी देओल को आर्यन खान के इस व्यवहार पर आ गया था गुस्सा, लेते थे 15-20 रिटेक

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एक्ट्रेस संग फैंस ने की बदसलूकी… जबरदस्ती Kiss करने का Video इंटरनेट पर वायरल

एक्ट्रेस संग फैंस ने की बदसलूकी... जबरदस्ती KISS करने का Video इंटरनेट पर वायरल
मनोरंजन

सिंदूर नहीं, व्हाइट गाउन… Nupur Sanon ने हिन्दू होते हुए भी क्रिश्चियन रीति-रिवाज से की शादी, व्हाइट वेडिंग वायरल

Nupur Sanon Stebin Ben wedding
बॉलीवुड

माही विज और नदीम के रिश्ते की सच्चाई आई सामने, अंकिता लोखंडे ने लिखा- कुछ रिश्ते इज्जत…

Ankita Lokhande big revealed on Mahhi vij and nadim nadz dating rumors after jay bhanushali divorce
TV न्यूज

इस रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते पवन सिंह, चौंकाने वाली सामने आई वजह

PAWAN SINGH
भोजपुरी

Prashant Tamang Last Post: प्रशांत तमांग का ‘आखिरी’ पोस्ट हुआ वायरल, किया था ये वीडियो शेयर

Indian Idol 3 winner Prashant Tamang Last Post viral after his death he was found dead in house
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.