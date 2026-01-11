Gautami Kapoor Clarifies: जब बॉबी देओल को आर्यन खान के इस व्यवहार पर आ गया था गुस्सा, लेते थे 15-20 रिटेक

गौतमी ने बताया कि, शूटिंग के दौरान तब तक शॉट ओके नहीं माना जाता था, जब तक आर्यन पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं। हर कलाकार चाहे वह बॉबी देओल हों या मनोज पाहवा सभी को एक सीन के लिए 10 से 15 टेक्स तक देने पड़ते थे। इस प्रोसेस से कई बार बॉबी देओल झुंझला भी जाते थे। बॉबी के स्वभाव पर बात करते हुए गौतमी ने कहा कि वह बेहद शांत और प्राइवेट इंसान हैं, उनके और बॉबी के कई सीन साथ में थे और लगातार री-टेक्स के दौरान बॉबी कभी-कभी चिढ़ जाते थे, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे और आर्यन के विजन के मुताबिक परफॉर्मेंस देते थे।