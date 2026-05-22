Chand Mera Dil Review: साधारण लवस्टोरी और कमजोर कहानी में लगा ड्रामा-इमोशन का तड़का, अभिनय ने बचाई डूबती हुई नैया

कहानी बेहद ही सिंपल सी है, हर प्रेम कहानी की ही तरह इस कहानी में भी इम्हितान है। सब्र का इम्तिहान। ये ना सिर्फ फिल्म के कलाकारों का इम्तिहान लेती है लेकिन दर्शकों का भी पेशेंस चेक होता है। फिल्म की शुरुआत कॉलेज से होती है जहां चांदनी (अनन्या) को देखते ही आरव(लक्ष्य) अपना दिल हार बैठते हैं। इसके बाद शुरु होती है दोनों की लवस्टोरी। इस प्रेमकहानी में बाकियों की ही तरह वो सबकुछ है। बैकग्राउंड में बजते फिल्मी गाने, इश्क में डूबे दो प्रेमी, जो अपने करियर और पढ़ाई को भी भूल बैठे हैं। इसके बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जहां चांदनी अब आरव के बच्चे की मां बनने वाली है। बस इसी के बाद शुरु होती है फिल्म की असली कहानी। अब कॉलेज में पढ़ते हुए दो छात्र कैसे इस स्थिति का सामना करते हैं, फिल्म अगले डेढ़ घंटे में यही कुछ बयां करती है।