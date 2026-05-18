अनन्या पांडे की ‘चांद मेरा दिल’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, काटे गए 86 सेकंड के Kissing Scenes

फिल्म 'चांद मेरा दिल' की एडवांस बुकिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज के दिन यानी 22 मई को शाम 5 बजे से पहले के शो के टिकट कम कीमत पर उपलब्ध होंगे, जबकि शाम के बाद टिकट की कीमत बढ़ जाएगी। बता दें, फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लक्ष्य और अनन्या की जोड़ी की चर्चा हो रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है।