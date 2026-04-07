Chand Mera Dil Teaser: लिप-लॉक और अनन्या पांडे की ‘बोल्ड सींस’ ने इंटरनेट पर मचाई हलचल

इतना ही नहीं, टीजर में ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक खूबसूरत लव स्टोरी में अक्सर दर्द और जुदाई का पल आ जाता है, जिसमें अनन्या कहती हैं, "हमारी लव स्टोरी लेजेंड्री होगी," इस पर लक्ष्य का जवाब आता है, "लेजेंड्री लव स्टोरी का अंत हमेशा ट्रैजिक होता है।" इस बात से फिल्म की कहानी में छिपे गहरे और इमोशनल पहलू साफ नजर आ रहा हैं, जो एक जुनूनी और इंटेंस कपल के रूप में दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री देखने लायक है। टीजर के लास्ट में लक्ष्य का रोल हिंसक होता दिखता है, जो कहानी में एक ट्विस्ट का संकेत देता है।