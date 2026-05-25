अक्षय कुमार पर चढ़ा भोजपुरी रंग, ‘घिस घिस घिस’ देख यूपी-बिहार वाले फैंस बोले- थिएटर में फायर होगा!

इतना ही नहीं, 'वेलकम टू द जंगल' में करीब 30 बड़े स्टार्स हैं। अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज और दलेर मेहंदी जैसे दिग्गज हैं। दरअसल, कई बार टलने के बाद 'वेलकम टू द जंगल' अब 26 जून 2026 को थिएटर में दस्तक देगी। अक्षय की पिछली फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जिसकी कहानी मंगलपुर के एक रहस्यमयी महलप्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार डबल रोल में नजर आए हैं। कहानी मंगलपुर के एक रहस्यमयी महल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अक्षय के किरदार को विरासत में मिलता है। अलौकिक घटनाएं और डरे हुए ग्रामीण उसे उस महल के अंधेरे राज को खंगालने पर मजबूर कर देते हैं, और अब 'घिस घिस घिस' के वायरल होने के बाद इस फिल्म के लिए भी माहौल बनने शुरू होने लगे है।