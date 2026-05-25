लड़की कहकर बना मजाक, आवाज बदलने की लेने लगे ट्रेनिंग, निजी जिंदगी में हमेशा विवादों में रहे करण जौहर

25 मई 1972 को मुंबई में जन्मे करण जौहर मशहूर प्रोड्यूसर यश जौहर के बेटे हैं। हालांकि फिल्मी परिवार से होने के बावजूद उनके माता-पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आएं। करण बचपन में बेहद शर्मीले और इंट्रोवर्ट थे। स्कूल और खेल के मैदान में अक्सर बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। लोग उन्हें लड़कियों जैसा कहते थे, जिसकी वजह से करण धीरे-धीरे लोगों से दूर रहने लगे। उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में बताया कि उस दौर में उन्हें अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज को लेकर काफी असुरक्षा महसूस होती थी।