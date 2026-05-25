स्मिता पाटिल पर दिया था आर्य बब्बर ने बयान, अब सौतेले भाई प्रतीक बब्बर ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

प्रतीक बब्बर ने किया क्रिप्टिक पोस्ट
Prateik Babbar Instagram post: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता राज बब्बर का परिवार एक बार फिर आपसी विवादों को लेकर सुर्खियों में आ गया है। इस बार विवाद किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि दोनों सौतेले भाइयों- आर्य बब्बर और प्रतीक बब्बर के बीच छिड़ी जुबानी जंग के कारण खड़ा हुआ है। राज बब्बर और दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर का अपने पिता और उनके परिवार के साथ रिश्ता हमेशा से उतार-चढ़ाव भरा रहा है।
हाल ही में जब प्रतीक ने अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर प्रिया बनर्जी से दूसरी शादी की, तो उस शादी में पिता राज बब्बर की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े किए थे। अब इस पूरे विवाद में बड़े भाई आर्य बब्बर की एंट्री हो गई है, जिन्होंने प्रतीक पर अपने पिता का पैसों के लिए इस्तेमाल करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद प्रतीक ने भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा रहस्यमयी क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।
एक इंटरव्यू के दौरान बड़े भाई आर्य बब्बर ने प्रतीक के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बेहद आहत होते हुए कहा था कि उनके पूरे परिवार ने प्रतीक के साथ संबंध सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन प्रतीक ने हमेशा दुनिया के सामने राज बब्बर के परिवार को एक विलेन यानी खलनायक की तरह पेश किया।
प्रतीक पर निशाना साधते हुए आर्य ने कहा था, "यह तो वही बात हो गई कि जब आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा हो और गुजारा करने के लिए पिता से जेब खर्च चाहिए, तब वह आपके पिता बन जाते हैं। जब आपको उस आलीशान घर में रहना हो जो पिता ने स्मिता मां के लिए खरीदा था, तब वह आपके पिता होते हैं। जब आपको हर तरह की सुख-सुविधाएं चाहिए, तब वह आपके पिता हैं। लेकिन जब समाज के सामने उन्हें पिता के रूप में सम्मान देने की बात आती है, तब आप पीछे हट जाते हैं। यह कैसी मानसिकता है? मैं एक बड़े भाई के तौर पर उनसे प्यार जरूर करता हूं, लेकिन जहां वह गलत हैं, वहां मैं उनका साथ नहीं दे सकता।" आर्य ने इसे एक बड़ी त्रासदी बताया कि जिस स्मिता मां के लिए उनके पिता ने अपना पहला परिवार छोड़ दिया था, आज उन्हीं का बेटा राज बब्बर को अपना पिता मानने से कतराता है।
आर्य बब्बर के इन तीखे और सीधे हमलों के बाद प्रतीक बब्बर ने भी खामोश रहने के बजाय सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने अपनी पत्नी प्रिया बनर्जी द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक कड़े संदेश को दोबारा शेयर किया। इस मैसेज में लिखा था, "अगर गलत और झूठी जानकारियां फैलाकर लोगों के बिलों का भुगतान होता या कमाई होती, तो कुछ लोग आज के समय में आखिरकार सफल हो जाते।" इसके साथ ही प्रतीक ने एक ट्रेंडिंग हैशटैग #IYKYK (इफ यू नो यू नो—यानी जो जानते हैं, वो समझ गए) भी जोड़ा। हालांकि प्रतीक ने अपने इस पोस्ट में सीधे तौर पर भाई आर्य का नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स इसे आर्य के आरोपों पर एक करारा और तीखा तंज मान रहे हैं।
बता दें, राज बब्बर ने साल 1975 में नादिरा बब्बर से शादी की थी, जिससे उनके दो बच्चे आर्य और जूही बब्बर हुए। इसी शादी के दौरान राज बब्बर को मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल से प्यार हो गया। खबरों के मुताबिक, उन्होंने 1982 में नादिरा से अलग होकर 1983 में स्मिता पाटिल से शादी कर ली। साल 1986 में उनके बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रसव के दौरान हुई गंभीर स्वास्थ्य की वजह से स्मिता पाटिल की मौत हो गई। स्मिता के जाने के बाद राज बब्बर वापस अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास लौट आए और उनसे दोबारा शादी कर ली। तभी से प्रतीक खुद को इस परिवार से अलग-थलग महसूस करते रहे हैं, जो आज इस कड़वाहट के रूप में दुनिया के सामने आ गया है।
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