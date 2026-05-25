स्मिता पाटिल पर दिया था आर्य बब्बर ने बयान, अब सौतेले भाई प्रतीक बब्बर ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

प्रतीक पर निशाना साधते हुए आर्य ने कहा था, "यह तो वही बात हो गई कि जब आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा हो और गुजारा करने के लिए पिता से जेब खर्च चाहिए, तब वह आपके पिता बन जाते हैं। जब आपको उस आलीशान घर में रहना हो जो पिता ने स्मिता मां के लिए खरीदा था, तब वह आपके पिता होते हैं। जब आपको हर तरह की सुख-सुविधाएं चाहिए, तब वह आपके पिता हैं। लेकिन जब समाज के सामने उन्हें पिता के रूप में सम्मान देने की बात आती है, तब आप पीछे हट जाते हैं। यह कैसी मानसिकता है? मैं एक बड़े भाई के तौर पर उनसे प्यार जरूर करता हूं, लेकिन जहां वह गलत हैं, वहां मैं उनका साथ नहीं दे सकता।" आर्य ने इसे एक बड़ी त्रासदी बताया कि जिस स्मिता मां के लिए उनके पिता ने अपना पहला परिवार छोड़ दिया था, आज उन्हीं का बेटा राज बब्बर को अपना पिता मानने से कतराता है।