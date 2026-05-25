सफल शादी के लिए शर्मिला टैगोर ने सोहा अली खान को दी थी सलाह, बेटी ने ‘पटौदी खानदान’ के राज को लेकर तोड़ी चुप्पी

इसी इंटरव्यू में सोहा ने अपनी मां शर्मिला टैगोर के उस दौर पर भी बात की जब वह बच्चे होने के बाद भी फिल्मों में लगातार काम कर रही थीं। सोहा ने बताया कि एक कामकाजी मां यानी वर्किंग मदर होना कितना मुश्किल होता है। उन्होंने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा, "कभी-कभी मां शूटिंग के चक्कर में हफ्तों तक मेरे भाई सैफ अली खान से नहीं मिल पाती थीं। जब वह थकी-हारी घर लौटतीं कि बच्चे को सुला सकें, तो भाई नाराज होकर कह देता था, 'मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।' यह एक मां के लिए बहुत भावुक और तनाव भरा पल होता था।" सोहा का यह इंटरव्यू आज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।