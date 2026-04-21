Bhooth Bangla BO Collection Day 4: अक्षय कुमार की फिल्म ने टेके घुटने, कमाई के आंकड़े देख फैंस को लगा जोर का झटका

बता दें कि ये फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी है। इस फिल्म को अक्षय कुमार, एकता कपूर और शोभा कपूर ने प्रोड्यूस किया है। दरअसल, निर्देशक प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी पूरे 14 साल बाद इस फिल्म के जरिए वापस आई है। फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन दर्शकों के बीच इसका क्रेज बना हुआ है। 'भूत बांग्ला' ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 77.34 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। अक्षय के फैंस इस बात से खुश हैं कि उनके पसंदीदा अभिनेता ने एक बार फिर हॉरर-कॉमेडी जॉनर में अपनी पकड़ साबित की है।