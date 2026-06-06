गूंगी-बहरी किलर बनकर लौटीं हुमा कुरैशी! ‘Baby Do Die Do’ का टीजर देख फैंस के खड़े हुए रोंगटे

दरअसल, Baby Do Die Do के टीजर की शुरुआत हत्याओं के विजुअल्स और एक वॉइसओवर से होती है। ये पिछले 25 दिनों का तीसरा मर्डर है पर इस शहर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि टाइम नेवर स्टॉप्स। जहां देखो लोग ही लोग पर कौन है जो भीड़ में रहकर भीड़ को कम कर रहा है? पुलिस और मीडिया के पास कोई जवाब नहीं है। मैं बताती हूं कि मेरी सिस्टर किलर है। उसे मत बताना कि मैंने आपको बताया। बताओगे कैसे? वो बोल-सुन नहीं सकती, लेकिन वो मुझे सुन सकती है क्योंकि मैं पहले ही मर चुकी हूं। बेबी कर मर कर, डू डाई डू। उसके छाते से बचके रहना।'