शादी की अफवाहों के बीच रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में पहुंचीं हुमा, फोटोज हुए वायरल

इतना ही नहीं, हुमा और रचित ने हाथों में हाथ थामे इवेंट के रेड कार्पेट पर एंट्री ली। दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी। ब्लू कलर की साड़ी में हुमा कुरैशी बेहद खूबसूरत नजर आईं। तो वहीं, रचित ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आए। हुमा जहां एक चर्चित अदाकारा हैं, रचित सिंह एक एक्टिंग कोच हैं। उन्होंने आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे कई बड़े स्टार्स को ट्रेनिंग दी है। ये पहली बार है जब सगाई की अफवाहों के बाद हुमा और रचित को किसी पब्लिक इवेंट में एक साथ देखा गया है।