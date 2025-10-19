शादी की अफवाहों के बीच रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में पहुंचीं हुमा, फोटोज हुए वायरल

हुमा कुरैसी (सोर्स: X)
Huma Qureshi Rumoured Boyfriend: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर चर्चा में है। हालांकि, बीते दिनों उनकी सगाई की खबरें आई थीं, जिसमें हुमा ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब एक बार फिर हुमा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार वजह 'थामा' की स्पेशल स्क्रीनिंग है जिसमें अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ पहुंचीं, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।
बता दें कि, शनिवार की रात मुंबई में मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस स्क्रीनिंग में कई सितारों ने शिरकत की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुमा कुरैशी की हो रही है। दरअसल, हुमा अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित के साथ इवेंट में पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने रेड कार्पेट के साथ खूबसूरत अंदाज में पोज दिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हुमा ने आखिरकार अपने रिश्ते को कंफर्म कर दिया है?
इतना ही नहीं, हुमा और रचित ने हाथों में हाथ थामे इवेंट के रेड कार्पेट पर एंट्री ली। दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी। ब्लू कलर की साड़ी में हुमा कुरैशी बेहद खूबसूरत नजर आईं। तो वहीं, रचित ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आए। हुमा जहां एक चर्चित अदाकारा हैं, रचित सिंह एक एक्टिंग कोच हैं। उन्होंने आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे कई बड़े स्टार्स को ट्रेनिंग दी है। ये पहली बार है जब सगाई की अफवाहों के बाद हुमा और रचित को किसी पब्लिक इवेंट में एक साथ देखा गया है।
हुमा कुरैशी फिल्मों की बात करें तो वे इन दिनों सीरीज 'महारानी 4' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस सीरीज का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे काफी पसंद किया गया है। तो वहीं, 'थामा' 21 अक्तूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है।
