‘थामा’ स्टार्स के संग घरवाले हुए एंटरटेन, Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट को मिला दिवाली डोज

Bigg Boss 19 Diwali Celebration: रियलिटी शो 'Bigg Boss19' इन दिनों खूब चर्चा में है। हर हफ्ते शो में कुछ-न- कुछ नया देखने को मिल रहा है। हाल ही में वीकेंड का वार में सलमान खान ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई। लेकिन इसके साथ ही मेकर्स ने नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें फिल्म 'थामा' की कास्ट घर में दिवाली सेलिब्रेट करती नजर आ रही है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने घरवालों के साथ मिलकर खूब मस्ती की और कंटेस्टेंट्स ने उन्हें इंप्रेस करने के लिए सिंगिंग और डांस परफॉर्मेंस भी दी।