‘थामा’ स्टार्स के संग घरवाले हुए एंटरटेन, Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट को मिला दिवाली डोज

Bigg Boss 19 Diwali Celebration: थामा की टॉलीवुड स्टार्स के साथ घरवालों को इंटरटेन करते नजर आए। इसके बाद घरवालों ने अपने-अपने फेवरेट टॉलीवुड स्टार्स के साथ मिलकर मजेदार गेम्स खेले, मस्ती-मजाक किया और…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 19, 2025

'थामा' की टॉलीवुड स्टार्स के साथ घरवालों किया एंटरटेन, Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट को मिला दिवाली डोज

Bigg Boss 19 (सोर्स: X)

Bigg Boss 19 Diwali Celebration: रियलिटी शो 'Bigg Boss19' इन दिनों खूब चर्चा में है। हर हफ्ते शो में कुछ-न- कुछ नया देखने को मिल रहा है। हाल ही में वीकेंड का वार में सलमान खान ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई। लेकिन इसके साथ ही मेकर्स ने नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें फिल्म 'थामा' की कास्ट घर में दिवाली सेलिब्रेट करती नजर आ रही है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने घरवालों के साथ मिलकर खूब मस्ती की और कंटेस्टेंट्स ने उन्हें इंप्रेस करने के लिए सिंगिंग और डांस परफॉर्मेंस भी दी।

टॉलीवुड स्टार्स संग घरवालें हुए एंटरटेन

इससके साथ ही 'बिग बॉस 19' के मेकर्स द्वारा जारी किए गए प्रोमो में रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आ रहे हैं। 'थामा' की कास्ट ने पहले स्टेज पर सलमान खान संग खूब धमाल मचाया। इसके बाद उन्होंने घरवालों से भी बातचीत की और सभी घरवालों ने ऑडियंस को जमकर एंटरटेन किया। सोशल मीडिया पर भी 'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है।

इतना ही नहीं, प्रोमो में प्रणित मोरे 'थामा' की कास्ट को एंटरटेन करने के लिए गाना गाते नजर आ रहे हैं। प्रणित ने आयुष्मान खुराना के सामने उनका फेमस गाना 'पानी दा रंग' गाया, जिसे सुनकर आयुष्मान ने प्रणित की सिंगिंग की खूब तारीफ की। इसके साथ ही प्रणित ने हंसी-मजाक में कहा कि आप लोग इतना मत बोलिए, मैं आपकी मूवी जरूर देखने जाऊंगा। प्रणित के इस कमेंट पर आयुष्मान और रश्मिका जोर-जोर से हंसने लगे।

Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट को मिला दिवाली डोज

तो वहीं, दूसरी ओर 'बिग बॉस 19' की फीमेल कंटेस्टेंट्स ने भी दिवाली सेलिब्रेशन में डांस परफॉर्मेंस दी। इसके साथ ही बीते दिन अमाल मलिक को सलमान खान ने फटकार लगाई थी, जिसके बाद अमाल के पापा डब्बू मलिक भी सलमान खान के साथ स्टेज पर नजर आए। डब्बू मलिक ने अमाल को अपने एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कहा। इसके बाद अमाल अपने पापा को देखते ही फूट-फूटकर रोने लगे।

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

19 Oct 2025 10:49 am

Published on:

19 Oct 2025 09:34 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'थामा' स्टार्स के संग घरवाले हुए एंटरटेन, Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट को मिला दिवाली डोज

