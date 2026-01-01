1 जनवरी 2026,

गुरुवार

बॉलीवुड

बाप रे बाप शांत हो जाओ…सचेत-परंपरा पर टूट पड़ी भीड़, तोड़ा कार का शीशा, वायरल वीडियो

Sachet Parampara Viral Video: हाल ही में एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक भीड़ सिंगर सचेत-परंपरा पर टूट पड़ी है। इस घटना में उन्होंने एक कार का शीशा तोड़ दिया, जिससे काफी हंगामा मचा।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 01, 2026

Sachet-Parampara

Sachet-Parampara (सोर्स:X @WIONShowbiz)

Sachet Parampara Viral Video: अपनी मधुर आवाज और सुपरहिट गानों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली फेमस जोड़ी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर के लिए साल 2026 की शुरुआत काफी हैरान कर देने वाली रही है। बता दें, पश्चिम बंगाल में एक न्यू ईयर कॉन्सर्ट के बाद कपल एक ऐसी घटना का शिकार हो गई, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। बेकाबू भीड़ ने न केवल उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया, बल्कि धक्का-मुक्की में कार का पिछला शीशा भी तोड़ दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया।

सचेत-परंपरा पर टूट पड़ी भीड, तोड़ा कार का शीशा

अब सोशल मीडिया पर इस घटना का पूरा वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है। वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि सचेत और परंपरा अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद कार से वापस लौट रहे हैं। तभी कई फैंस ने उनकी कार को घेर लिया और उनकी एक झलक पाने के लिए मोबाइल से वीडियो बनाने शुरू कर दिए और कुछ फैंस कार के शीशों को जोर-जोर से पीटने लगे। शुरुआत में सचेत और परंपरा काफी सहज नजर आ रहे थे।

वीडियो में परंपरा को मुस्कुराते हुए फैंस से अपील करते सुना जा सकता है, "अरे बाप रे, दोस्तों शांत हो जाओ प्लीज… शांत हो हैप्पी न्यू ईयर।" सचेत भी फैंस का उत्साह देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी अचानक कार का पिछला शीशा तेज आवाज के साथ टूटकर चकनाचूर हो गया, कांच के टुकड़े बिखरते ही दोनों कलाकार गहरे सदमे में आ गए और उनके मुंह से निकला "गया, गया, गया।" इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने कई मुश्किलों के बाद भीड़ को कार से दूर किया। इस दौरान गार्ड्स और फैंस के बीच काफी बहस और गहमागहमी भी देखने को मिली है।

कॉन्सर्ट की सफल झलकियां शेयर की

सबसे मजेदार बात ये है कि इस घटना से कुछ ही देर पहले सचेत-परंपरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कॉन्सर्ट की सफल झलकियां शेयर की और उन्होंने पोस्ट में लिखा था, "हमारे सभी प्रिय लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आप सभी के लिए असाधारण रूप से अच्छा और स्वस्थ हो। महादेव सबकी रक्षा करें।" हालांकि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट आने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने सेलिब्रिटीज की सुरक्षा और फैंस के बर्ताव पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

