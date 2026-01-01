बाप रे बाप शांत हो जाओ…सचेत-परंपरा पर टूट पड़ी भीड़, तोड़ा कार का शीशा, वायरल वीडियो

वीडियो में परंपरा को मुस्कुराते हुए फैंस से अपील करते सुना जा सकता है, "अरे बाप रे, दोस्तों शांत हो जाओ प्लीज… शांत हो हैप्पी न्यू ईयर।" सचेत भी फैंस का उत्साह देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी अचानक कार का पिछला शीशा तेज आवाज के साथ टूटकर चकनाचूर हो गया, कांच के टुकड़े बिखरते ही दोनों कलाकार गहरे सदमे में आ गए और उनके मुंह से निकला "गया, गया, गया।" इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने कई मुश्किलों के बाद भीड़ को कार से दूर किया। इस दौरान गार्ड्स और फैंस के बीच काफी बहस और गहमागहमी भी देखने को मिली है।