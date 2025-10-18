गांव की मिट्टी की खुशबू और सीधी-सादी जिंदगी को दिखाने वाली इस सीरीज को मिल चुके हैं अभी तक 66 अवार्ड्स

दरअसल, 'पंचायत' सीरीज का पहला सीजन 2020 में आया था और इसने आते ही फैंस को अपनी कहानी से जोड़ लिया था। इसके बाद सीजन 2 के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ा, जो 2022 में रिलीज हुआ। तीसरे सीजन की एंट्री 2024 में हुई और चौथा सीजन जून 2025 में ओटीटी पर आया। फिलहाल, हर किसी को इसके 5वें सीजन का इंतजार है। चौथे सीजन में दिखाया गया कि मंजू देवी चुनाव हार गई हैं और प्रधान जी को इसका बड़ा झटका लगा है। उम्मीद है कि अपकमिंग सीजन में कहानी में कई रोचक बदलाव देखने को मिलेंगे।