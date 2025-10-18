गांव की मिट्टी की खुशबू और सीधी-सादी जिंदगी को दिखाने वाली इस सीरीज को मिल चुके हैं अभी तक 66 अवार्ड्स

Panchayat (सोर्स: X)
Panchayat Web Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ वेब सीरीज ऐसी होती हैं जो फैंस के दिलों पर राज करती हैं। ऐसी ही एक सीरीज है 'पंचायत', जिसके 4 सीजन आ चुके हैं और अब दर्शक इसके 5वें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सीरीज को फैंस का प्यार तो मिल ही रहा है, साथ ही इसने कई अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं।
दरअसल, अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई 'पंचायत' सीरीज ने गांव की साधारण कहानी को इतने रोचक अंदाज में पेश किया है कि लोग इसके दीवाने हो गए हैं। इस सीरीज में ग्राम पंचायत की कहानी को दिखाया गया है और इसके किरदार इतने फेमस हो गए हैं कि लोग उन्हें उनके किरदारों के नाम से ही जानने लगे हैं।
जब भी बेहतरीन ओटीटी सीरीज की बात होती है, तो 'पंचायत' का नाम जरूर आता है। जितेंद्र कुमार ने इस सीरीज में 'सचिव जी' का रोल निभाया है। इसके अलावा, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता और सांविका ने भी मेन रोल निभाई हैं। वेब सीरीज की कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया है और यही वजह है कि इसके 5वें सीजन का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है।
दरअसल, 'पंचायत' सीरीज का पहला सीजन 2020 में आया था और इसने आते ही फैंस को अपनी कहानी से जोड़ लिया था। इसके बाद सीजन 2 के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ा, जो 2022 में रिलीज हुआ। तीसरे सीजन की एंट्री 2024 में हुई और चौथा सीजन जून 2025 में ओटीटी पर आया। फिलहाल, हर किसी को इसके 5वें सीजन का इंतजार है। चौथे सीजन में दिखाया गया कि मंजू देवी चुनाव हार गई हैं और प्रधान जी को इसका बड़ा झटका लगा है। उम्मीद है कि अपकमिंग सीजन में कहानी में कई रोचक बदलाव देखने को मिलेंगे।
इसके साथ ही 'पंचायत' ना सिर्फ फैंस का दिल जीतने में कामयाब रही है, बल्कि इसने कई अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। इस सीरीज ने 4 आईफा अवॉर्ड्स, 11 इंडियन टेलीविजन अकादमी अवॉर्ड्स और 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समेत कुल 66 अवॉर्ड्स जीते हैं। अगर आपने अभी तक 'पंचायत' नहीं देखी है, तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
