इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की एडवांस बुकिंग ने तोड़ें सभी रिकॉर्ड, सिर्फ 24 घंटों में बिकी इतनी टिकटें

बता दें कि ये वैम्पायर कॉमेडी ड्रामा दिवाली के अगले दिन रिलीज हो रही है, जिसका फायदा फिल्म को जरूर मिलेगा। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' ने शुरुआत के कुछ ही घंटों में पीवीआर और आईनॉक्स जैसी प्रमुख राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में 6,000 से ज्यादा टिकट बेच दिए, जबकि पहले दिन कुल टिकटों की बिक्री 12,000 के आंकड़े को पार कर गई। इससे ये साफ है कि फिल्म को दिवाली की छुट्टियों का भरपूर फायदा मिलने वाला है। बता दें कि आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी 'थामा' की एडवांस बुकिंग 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।