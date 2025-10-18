Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की एडवांस बुकिंग ने तोड़ें सभी रिकॉर्ड, सिर्फ 24 घंटों में बिकी इतनी टिकटें

Thamma advance booking day 1: इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिलीज से पहले ही, फिल्म ने सिर्फ 24 घंटों में इतनी टिकटें बेच दी हैं कि बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही धमाल मचाने की तैयारी है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 18, 2025

इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की एडवांस बुकिंग में तोड़ा सभी रिकॉर्ड, सिर्फ 24 घंटों में बिकी इतनी टिकटें

Thamma (सोर्स; X)

Thamma advance booking day 1: आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने वाली है और फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म ने अपनी एडवांस बुकिंग के पहले दिन ही शानदार शुरुआत की है।

बता दें कि 'थामा' ने पीवीआर आइनॉक्स में कुछ ही घंटों में 4,000 से ज्यादा टिकटें बेच दीं। राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में फिल्म की कुल प्री-सेल 5,000 से ज्यादा रही। तो वहीं, एडवांस बुकिंग को देखकर ये उम्मीद की जा रही है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिल सकती है।

फिल्म की एडवांस बुकिंग में तोड़ा सभी रिकॉर्ड

बता दें कि ये वैम्पायर कॉमेडी ड्रामा दिवाली के अगले दिन रिलीज हो रही है, जिसका फायदा फिल्म को जरूर मिलेगा। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' ने शुरुआत के कुछ ही घंटों में पीवीआर और आईनॉक्स जैसी प्रमुख राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में 6,000 से ज्यादा टिकट बेच दिए, जबकि पहले दिन कुल टिकटों की बिक्री 12,000 के आंकड़े को पार कर गई। इससे ये साफ है कि फिल्म को दिवाली की छुट्टियों का भरपूर फायदा मिलने वाला है। बता दें कि आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी 'थामा' की एडवांस बुकिंग 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।

इतना ही नहीं, आयुष्मान और रश्मिका की फैन फॉलोइंग, हॉरर-कॉमेडी जॉनर की फेमस और मैडॉक फिल्म्स के बढ़ते हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए ये लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगी। अगर 'थामा' की एडवांस बुकिंग में इसी तरह तेजी बनी रही तो ये फिल्म किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए साल की सबसे बड़ी प्री-सेल्स में से एक बन सकती है।

सिर्फ 24 घंटों में बिकी इतनी टिकटें

उम्मीद है कि इस दिवाली वीकेंड पर 'थामा' बॉक्स ऑफिस में भारी भीड़ खींचेगी। शुरुआती रुझान को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म पहले दिन 20 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है, जो 30 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित 'थामा' को 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के साथ CBFC द्वारा U/A सर्टिफिकेट दिया गया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेन रोल में हैं।

मिस वर्ल्ड का खिताब के चक्कर में इस एक्ट्रेस की किस्मत ने दिया बड़ा तोहफा, इस फिल्म से बनी फैंस की पहली पसंद
बॉलीवुड
मिस वर्ल्ड का खिताब के चक्कर में इस एक्ट्रेस की किस्मत ने दिया बड़ा तोहफा, इस फिल्म से बनी फैंस की पहली पसंद

