मिस वर्ल्ड का खिताब के चक्कर में इस एक्ट्रेस की किस्मत ने दिया बड़ा तोहफा, इस फिल्म से बनी फैंस की पहली पसंद

बता दें कि, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को सीरीयस लेने की वजह से ऐश्वर्या राय ने उस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। जिसके बाद वो फिल्म दूसरी एक्ट्रेस के हाथ लगी और उसकी किस्मत चमक गई। वो ऐश्वर्या राय से भी बड़ी सुपरस्टार बन गई। हम बात कर रहे हैं 1994 में आई अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म 'मोहरा' की। फिल्म 'मोहरा' का ऑफर सबसे पहले ऐश्वर्या राय को मिला था। लेकिन मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में बीजी होने के वजह से उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। इसके बाद ये फिल्म रवीना टंडन को मिल गई।