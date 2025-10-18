Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

मिस वर्ल्ड का खिताब के चक्कर में इस एक्ट्रेस की किस्मत ने दिया बड़ा तोहफा, इस फिल्म से बनी फैंस की पहली पसंद

90s Blockbuster Movies: मिस वर्ल्ड का खिताब ठुकराने वाली इस एक्ट्रेस की किस्मत ने आखिरकार उन्हें एक बड़ी राह दिखाई। उन्होंने अपने फैसले से किसी का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि अपने हुनर और मेहनत से दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 18, 2025

मिस वर्ल्ड का खिताब के चक्कर में इस एक्ट्रेस की किस्मत ने दिया बड़ा तोहफा, इस फिल्म से बनी फैंस की पहली पसंद

फिल्म 'मोहरा' (सोर्स: X)

90s Blockbuster Movies: ऐश्वर्या राय बच्चन को हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस में से एक माना जाता है। एक्टिंग में आने से पहले वो एक सफल मॉडल थीं और 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया था, पर क्या आप जानते हैं कि मिस वर्ल्ड बनने के दौरान ऐश्वर्या राय को एक ऐसी फिल्म का ऑफर मिला था, जिसने एक दूसरी एक्ट्रेस को रातोंरात स्टार बना दिया?

मिस वर्ल्ड का खिताब के चक्कर में एक्ट्रेस की किस्मत ने दिया तोहफा

बता दें कि, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को सीरीयस लेने की वजह से ऐश्वर्या राय ने उस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। जिसके बाद वो फिल्म दूसरी एक्ट्रेस के हाथ लगी और उसकी किस्मत चमक गई। वो ऐश्वर्या राय से भी बड़ी सुपरस्टार बन गई। हम बात कर रहे हैं 1994 में आई अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म 'मोहरा' की। फिल्म 'मोहरा' का ऑफर सबसे पहले ऐश्वर्या राय को मिला था। लेकिन मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में बीजी होने के वजह से उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। इसके बाद ये फिल्म रवीना टंडन को मिल गई।

'मोहरा' रवीना टंडन के एक्टिंग करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद रवीना टंडन इंडस्ट्री में स्टार बन गईं। साथ ही 'मोहरा' उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। सलमान खान की 'हम आपके हैं कौन' के बाद अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की 'मोहरा' 31 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी थी।

इस फिल्म से बनी फैंस की पहली पसंद

एक्ट्रेस रवीना टंडन ने 'मोहरा' में रोमा सिंह का रोल निभाया था। दिलचस्प बात ये है कि 'मोहरा' के लिए सबसे पहले दिव्या भारती को रोमा के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद मेकर्स के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई और उन्होंने कई अभिनेत्रियों से संपर्क किया, जिनमें ऐश्वर्या राय भी शामिल थीं।

इस किस्से से ये पता चलता है कि किस्मत कब, किस पर मेहरबान हो जाए, ये कोई नहीं जानता। ऐश्वर्या राय ने 'मोहरा' भले ही ना की हो, लेकिन उन्होंने बाद में भी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और आज वो हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। तो वहीं, 'मोहरा' रवीना टंडन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मिस वर्ल्ड का खिताब के चक्कर में इस एक्ट्रेस की किस्मत ने दिया बड़ा तोहफा, इस फिल्म से बनी फैंस की पहली पसंद

