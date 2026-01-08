पीएम मोदी को लिखा पत्र… ‘धुरंधर’ को लेकर इस बात पर है आपत्ति

'धुरंधर' फिल्म का पोस्टर। आईएमपीपीए ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। (इमेज सोर्स: IMDb और अशोक पंडित इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Dhurandhar Movie Update: रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में फिल्म पर लगे बैन को लेकर इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMMPA) ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। इंडस्ट्री का कहना है कि बिना ठोस कारण के लगाए गए इस बैन से न सिर्फ भारतीय सिनेमा को नुकसान हो रहा है, बल्कि क्रिएटिव फ्रीडम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
फिल्ममेकर और इंडियन फिल्म एंड टीवी डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इंस्टाग्राम पर साझा की है। इस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि खाड़ी देशों यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब ने फिल्म ‘धुरंधर’ पर बिना किसी स्पष्ट कारण के बैन लगा दिया है।
चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि ‘धुरंधर’ को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद ही रिलीज किया गया था।
फिल्म भारत में बहुत बड़ी हिट भी साबित हुई है। ऐसे में खाड़ी देशों में लगा बैन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। ये देश भारत के अच्छे दोस्त हैं और कई क्षेत्रों में व्यापार भी होता है। इसलिए भारत सरकार उन देशों से बात करे और बैन हटवाने की कोशिश करे, ताकि फिल्मों की आजादी और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का सम्मान बरकरार रहे। अंत में, एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और सरकार जल्द कदम उठाएगी। कुल मिलाकर बात ये है कि एसोसिएशन ने सरकार से इस बैन को हटवाने में मदद करने की गुजारिश की है।
IMPPA यानी इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेस की एक पुरानी और प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य फिल्मों का रजिस्ट्रेशन, प्रोड्यूसर्स के बीच विवादों का समाधान और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को अपनी बात रखने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराना है।
‘धुरंधर’ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो चुकी है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म अब 1300 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन की ओर तेजी से बढ़ रही है। वहीं, इसका दूसरा पार्ट ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाला है, जिसे लेकर दर्शक बेहद एक्साइटेड हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग