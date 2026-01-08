पीएम मोदी को लिखा पत्र… ‘धुरंधर’ को लेकर इस बात पर है आपत्ति

चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि ‘धुरंधर’ को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद ही रिलीज किया गया था।

फिल्म भारत में बहुत बड़ी हिट भी साबित हुई है। ऐसे में खाड़ी देशों में लगा बैन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। ये देश भारत के अच्छे दोस्त हैं और कई क्षेत्रों में व्यापार भी होता है। इसलिए भारत सरकार उन देशों से बात करे और बैन हटवाने की कोशिश करे, ताकि फिल्मों की आजादी और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का सम्मान बरकरार रहे। अंत में, एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और सरकार जल्द कदम उठाएगी। कुल मिलाकर बात ये है कि एसोसिएशन ने सरकार से इस बैन को हटवाने में मदद करने की गुजारिश की है।