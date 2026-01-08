Fact Check: रोडीज फेम प्रिंस नरूला हुए अरेस्ट? सामने आया वीडियो

‘बिग बॉस’ सीजन 9 के विनर प्रिंस नरूला अरेस्ट (इमेज सोर्स: एक्स)
Fact Check: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ‘रोडीज’ फेम और बिग बॉस 9 के विनर प्रिंस नरूला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में पुलिस उन्हें साथ ले जाती दिख रही है, जिससे फैंस के बीच हड़कंप मच गया और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रिंस सच में गिरफ्तार हुए हैं? सच क्या है, दावा कितना सही है और वायरल वीडियो की असलियत क्या है, आइए करते हैं इसका फैक्ट चेक।
प्रिंस नरूला की अरेस्ट वाला वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। 'Indian Last 24 Hr' नाम के एक प्लेटफार्म पर अपलोड किया गया यह वीडियो अब इंटरनेट पर घूम रहा है, जिसमें यूजर दावा कर रहा है कि प्रिंस नरूला को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया।
हालांकि, अभी तक क्लिप के असली होने की पुष्टि नहीं हुई है, यह भी साफ नहीं है कि वीडियो असली है या बनाया गया है। प्रिंस नरूला के अरेस्ट को वेरिफाई करने वाला कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है और न ही कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के पीछे के कारण के बारे में कोई जानकारी सामने आई है। जब तक भरोसेमंद सोर्स से पक्की जानकारी कन्फर्म नहीं हो जाती, तब तक वायरल वीडियो को सावधानी से देखना चाहिए।
जब AI (grok) से ‘Free Press Journal’ ने इस बारे में पूछा तो, उसने जवाब दिया- “मैंने इंडिया टीवी, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे सोर्स से हाल की खबरें चेक की हैं। किसी भी रिपोर्ट में जनवरी 2026 में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रिंस नरूला की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में एडिटेड क्लिप का इस्तेमाल किया गया है जो किसी भी वेरिफाइड घटना से मेल नहीं खातीं। यह गलत जानकारी लगती है।
बता दें प्रिंस नरूला कई मशहूर रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। उन्होंने एमटीवी रोडीज 12, स्प्लिट्सविला 8 और बिग बॉस 9 तीनों ही शो जीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रियलिटी शोज का किंग कहा जाने लगा।
बिग बॉस सीजन 9 (2015–2016) में प्रिंस ने अपनी स्ट्रॉन्ग गेम, रणनीति, लड़ाई-झगड़े और फ्लर्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस सीजन को सलमान खान ने होस्ट किया था। फिनाले में उन्होंने ऋषभ सिन्हा और मंदाना करीमी को हराकर ट्रॉफी जीती। बिग बॉस हाउस में ही उनकी मुलाकात युविका चौधरी से हुई थी और दोनों ने 2018 में शादी कर ली।
