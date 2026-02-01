तलाक की खबरों पर मोनालीसा का करारा जवाब, बोलीं-हर झगड़ा तलाक नहीं होता

'फ्री प्रेस जर्नल' के साथ इंटरव्यू में मोनालीसा ने कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि शो के दौरान तनाव की स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा, 'हर शादीशुदा जोड़े के बीच कभी न कभी बहस होती है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म होने वाला है। अभिनेत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग कुछ मिनटों की क्लिप देखकर पूरी कहानी बना लेते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'झगड़े होने का मतलब यह नहीं कि हमारे दरवाजे पर तलाक टंगा रहता है।'