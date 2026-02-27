तुम्हारी क्यों जल रही है…प्रिंस नरूला पर भड़का ‘द 50’ का ये कटेस्टेंट, बोले- इन्फलुएंसर भी मेहनत करते हैं

Faiz Baloch Hit Back At Prince Narula: सोशल मीडिया और टीवी इंडस्ट्री के बीच चल रही बहस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। रियलिटी शो 'द 50' से चर्चा में आए कंटेंट क्रिएटर फैज बलोच ने अभिनेता और रियलिटी स्टार प्रिंस नरूला की उस टिप्पणी पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स 12 सेकंड से ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकते। फैज ने इस बयान को लेकर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि इंफ्लुएंसर्स के संघर्ष और मेहनत का भी खुलकर बचाव किया।