तुम्हारी क्यों जल रही है…प्रिंस नरूला पर भड़का 'द 50' का ये कटेस्टेंट, बोले- इन्फलुएंसर भी मेहनत करते हैं

Faiz Baloch Hit Back At Prince Narula: रिएलिटी शो के स्टार माने जाने वाले प्रिंस नरूला पर शो 'द 50' के कंटेस्टेंट ने जमकर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 27, 2026

Faiz Baloch Hit Back At Prince Narula

Faiz Baloch Lashes Out On Prince Narula (सोर्स- एक्स)

Faiz Baloch Hit Back At Prince Narula: सोशल मीडिया और टीवी इंडस्ट्री के बीच चल रही बहस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। रियलिटी शो 'द 50' से चर्चा में आए कंटेंट क्रिएटर फैज बलोच ने अभिनेता और रियलिटी स्टार प्रिंस नरूला की उस टिप्पणी पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स 12 सेकंड से ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकते। फैज ने इस बयान को लेकर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि इंफ्लुएंसर्स के संघर्ष और मेहनत का भी खुलकर बचाव किया।

इंफ्लुएंसर्स को कम आंकना गलत- फैज बलोच

'द फ्री प्रेस जर्नल' के साथ बातचीत के दौरान फैज बलोच ने कहा कि कलाकार और सोशल मीडिया क्रिएटर्स दो अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं और दोनों की मेहनत की प्रकृति अलग होती है। उनके मुताबिक, अगर इंफ्लुएंसर्स किसी अभिनेता के काम पर सवाल नहीं उठाते, तो एक्टर्स को भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स के पेशे का सम्मान करना चाहिए।

उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि आज हर कलाकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, इसलिए केवल इंफ्लुएंसर्स को निशाना बनाना उचित नहीं है। फैज का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नए लोगों को पहचान बनाने का मौका दिया है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

‘आसान पैसा’ कहने वालों को दिया जवाब

इंफ्लुएंसर्स की कमाई को लेकर अक्सर उठने वाले सवालों पर भी फैज ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे लंबा संघर्ष और निवेश छिपा होता है। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद पर और अपनी टीम पर काफी समय और पैसा लगाया, तब जाकर पहचान मिली।

उनके अनुसार, सोशल मीडिया पर दिखने वाली सफलता के पीछे कई सालों की मेहनत और असफलताएं होती हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

प्रिंस नरूला पर साधा निशाना (Faiz Baloch Hit Back At Prince Narula)

फैज बलोच ने बातचीत में यह भी कहा कि उन्होंने साल 2014 से प्रिंस नरूला का सफर देखा है और वो खुद भी कभी इंडस्ट्री में नए थे। इसी वजह से उन्हें बाहरी लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लगभग हर सेलिब्रिटी करता है।

हालांकि आलोचना के बावजूद फैज ने साफ किया कि उनके मन में प्रिंस के लिए सम्मान है और वो व्यक्तिगत तौर पर कोई विवाद नहीं चाहते। उनका उद्देश्य केवल इंफ्लुएंसर्स के प्रति बने पूर्वाग्रह को चुनौती देना है।

रियलिटी शो से मिली नई पहचान (Faiz Baloch Hit Back At Prince Narula)

'द 50' में नजर आने के बाद फैज बलोच की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। अब वो बड़े रियलिटी शोज में हिस्सा लेकर अपने विचार व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि भविष्य में उन्हें बिग बॉस और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे मंचों पर खुद को साबित करने का मौका मिले।

बदलती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तस्वीर

मनोरंजन जगत तेजी से बदल रहा है, जहां टीवी, फिल्म और डिजिटल मीडिया के बीच की सीमाएं धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। ऐसे में ये बहस भी सामने आ रही है कि क्या पारंपरिक कलाकार और डिजिटल क्रिएटर्स एक-दूसरे को बराबरी का सम्मान दे पा रहे हैं।

फैज बलोच और प्रिंस नरूला के बीच शुरू हुई ये चर्चा सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस बड़े बदलाव की झलक है जिसमें सोशल मीडिया अब मनोरंजन उद्योग का अहम हिस्सा बन चुका है।

