‘द 50’ में पहले ही दिन बड़ा ‘खेला’, हुआ पहला शॉकिंग एविक्शन, इस मशहूर यूट्यूबर का पत्ता साफ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘बिग बॉस ओटीटी 3’ फेम और मशहूर यूट्यूबर लवकेश कटारिया ‘द 50’ से बाहर हो चुके हैं। अगर ये खबर सही साबित होती है, तो लवकेश इस शो से एलिमिनेट होने वाले पहले कंटेस्टेंट बन जाएंगे। बताया जा रहा है कि ‘द 50’ में हुए एक गेम चैलेंज के दौरान लवकेश का सामना रजत दलाल से हुआ था। इस चुनौती में लवकेश को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया।