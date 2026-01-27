27 जनवरी 2026,

मंगलवार

video_icon

‘द 50’ में पहले ही दिन बड़ा ‘खेला’, हुआ पहला शॉकिंग एविक्शन, इस मशहूर यूट्यूबर का पत्ता साफ

The 50 First Eviction: मच अवेटेड रिएलिटी शो 'द 50' से पहला एविक्शन हो चुका है और बाहर होने वाला सदस्य बड़ा यूट्यूबर है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 27, 2026

The 50 First Eviction

The 50 Contestants (सोर्स- एक्स)

The 50 First Eviction: मच अवेटेड रियलिटी शो ‘द 50’ (The 50) इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। शो के टीवी पर दस्तक देने से पहले ही इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने दर्शकों को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि शो से पहला कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है और खास बात ये है कि बाहर होने वाला नाम कोई आम नहीं, बल्कि एक मशहूर यूट्यूबर का है।

50 कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला (The 50 First Eviction)

‘द 50’ की शूटिंग शुरू होते ही कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला बेहद तीखा नजर आने लगा है। शो में करीब 50 कंटेस्टेंट्स शामिल किए गए हैं, जिनमें ‘बिग बॉस’ के पुराने खिलाड़ी, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर, यूट्यूब स्टार्स और टीवी के जाने-माने चेहरे शामिल हैं। हालांकि, पहले ही गेम में एक खिलाड़ी का बाहर होना इस बात का हिंट है कि ये रियलिटी शो आसान नहीं होने वाला।

लवकेश कटारिया हुए शो से बाहर (Lovekesh Kataria Gets Eliminated)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘बिग बॉस ओटीटी 3’ फेम और मशहूर यूट्यूबर लवकेश कटारिया ‘द 50’ से बाहर हो चुके हैं। अगर ये खबर सही साबित होती है, तो लवकेश इस शो से एलिमिनेट होने वाले पहले कंटेस्टेंट बन जाएंगे। बताया जा रहा है कि ‘द 50’ में हुए एक गेम चैलेंज के दौरान लवकेश का सामना रजत दलाल से हुआ था। इस चुनौती में लवकेश को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया।

एलिमिनेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं

हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इस एलिमिनेशन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सेट से आ रही खबरों और अंदरूनी सूत्रों की मानें तो लवकेश कटारिया का सफर बेहद छोटा रहा। ये खबर सामने आते ही उनके फैंस में मायूसी साफ देखी जा रही है, क्योंकि शो में उनकी एंट्री से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं।

लवकेश की सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग

लवकेश कटारिया सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं और ‘बिग बॉस ओटीटी 3’ में उनकी मौजूदगी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। ऐसे में ‘द 50’ में उनके जल्दी बाहर होने की खबर ने फैंस को झटका दिया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस एलिमिनेशन पर हैरानी जता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग आधिकारिक ऐलान का इंतजार करने की बात कह रहे हैं।

'द 50' के बारे में

अब बात करें शो के प्रीमियर की, तो ‘द 50’ 1 फरवरी 2026 से टीवी की दुनिया में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह शो कलर्स टीवी के साथ-साथ जियो हॉटस्टार पर भी स्ट्रीम किया जाएगा। दर्शक इसे रोजाना रात 9 बजे देख सकेंगे। इस शो की घोषणा ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले के दौरान की गई थी, जिसके बाद से ही इसे लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है।

खबरों की मानें तो आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। वहीं, हिना खान और रुबीना दिलैक जैसे बड़े नामों के शो में शामिल होने की अटकलें भी तेज हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ‘द 50’ दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और आगे कौन-कौन से बड़े चेहरे इस खेल से बाहर होते हैं।

Updated on:

27 Jan 2026 01:00 pm

Published on:

27 Jan 2026 12:59 pm

