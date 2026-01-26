‘मैं तो उसकी शक्ल भी…’, कुमार सानू के बेटे के साथ रिलेशनशिप के सवाल पर झल्ला उठी ये एक्ट्रेस, बोली- पीआर स्टंट…

Nikki Tamboli on Relationship With Jaan Kumar Sanu: टीवी और रियलिटी शोज की दुनिया में अपनी बेबाकी और मजबूत व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री निक्की तंबोली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका निजी जीवन और खास तौर पर वो सवाल, जो इंटरनेट पर लंबे समय से गूंज रहा है- क्या निक्की तंबोली सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू को डेट कर रही हैं? इस चर्चित सवाल पर अब खुद निक्की ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है।