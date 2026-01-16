अस्पताल से सामने आया Video, राइज एंड फॉल फेम अरबाज पटेल की गर्लफ्रेंड की हालत देख सहमे फैंस

इतना ही नहीं, इस मामले में न तो अरबाज पटेल और न ही उनकी गर्लफ्रेंड की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। दोनों की चुप्पी ने फैंस की बेचैनी और बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। बता दें, अरबाज पटेल हाल ही में अपने शो 'राइज एंड फॉल' की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। शो के जरिए उन्होंने अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग बना ली है, जिसके चलते उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रहती है। ऐसे में उनकी गर्लफ्रेंड से जुड़ी ये खबर तेजी से वायरल हो गई।