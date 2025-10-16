Rise And Fall में पवन सिंह की हुई वापसी! धनश्री को बाहों में लेकर नाचे सिंगर, वीडियो ने उड़ाया गर्दा

पवन सिंह की हुई राइज एंड फॉल में धांसू एंट्री
Rise And Fall Pawan Singh Entry: पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति की लड़ाई अब घर से निकलकर बाहर आ गई है। दोनों के तलाक और एलिमनी पर बात चल रही है। इस दौरान जहां हर तरफ परेशानी भरा माहौल हैं वहीं पवन सिंह जिस शो राइज एंड फॉल को छोड़कर गए थे उसी में वापसी कर ली है। जी हां! पवन सिंह ग्रैंड फिनाले में धमाल मचाने के लिए आए हैं और जो मेकर्स ने सोचा था हुआ भी वही, पवन सिंह के आने से शो की चमक आ गई। हर कोई उन्हें देखकर खुश हो गया और धनश्री भी खुशी से झूमती नजर आईं।
'राइज एंड फॉल' वही शो है जिसने बिग बॉस 19 को TRP में गिराकर खुद नंबर 1 का दर्जा हासिल किया था। अब इसका ग्रैंड फिनाले 17 अक्टूबर को होने जा रहा है, और मेकर्स ने इस खास मौके के लिए एक जबरदस्त प्रोमो जारी किया है। प्रोमो में साफ देखा जा सकता है कि अपने बेबाक अंदाज में पवन सिंह आते नजर आ रहे है यानी पवन सिंह ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर आकृति नेगी और धनश्री वर्मा परफॉर्म कर रही होती हैं, तभी बैकग्राउंड से एक दमदार आवाज आती है। यह आवाज किसी और कि नहीं बल्कि पवन सिंह के फेमस डायलॉग की थी: "तुम पांच घंटा चिल्लाओगे, 30 सेकंड चुप रहकर भी पवन सिंह टीवी पर दिखेगा। तो टीआरपी उस 30 सेकंड की ही ज्यादा आएगी।" इसके तुरंत बाद पवन सिंह की एंट्री होती है और स्क्रीन पर 'पावरस्टार रिटर्न्स' लिखा आता है। दरअसल, पवन सिंह फाइनल एपिसोड में एक स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए वापस आए हैं।
पवन सिंह ने आते ही स्टेज पर अपनी फेवरेट धनश्री वर्मा और आकृति नेगी को बाहों में लेकर ठुमके लगाए। तीनों का ये डांस देख लोग दीवाने हो गए। इस दौरान पवन सिंह माथे पर तिलक, सफेद कुर्ता-पजामा पहने नजर आए। अब राइज एंड फाल का ये वीडियो जनता को बेहद पसंद आ रहा है।
बड़ी खबरेंView All
OTT
मनोरंजन
ट्रेंडिंग