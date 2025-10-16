Rise And Fall में पवन सिंह की हुई वापसी! धनश्री को बाहों में लेकर नाचे सिंगर, वीडियो ने उड़ाया गर्दा

Rise And Fall Pawan Singh Entry: पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति की लड़ाई अब घर से निकलकर बाहर आ गई है। दोनों के तलाक और एलिमनी पर बात चल रही है। इस दौरान जहां हर तरफ परेशानी भरा माहौल हैं वहीं पवन सिंह जिस शो राइज एंड फॉल को छोड़कर गए थे उसी में वापसी कर ली है। जी हां! पवन सिंह ग्रैंड फिनाले में धमाल मचाने के लिए आए हैं और जो मेकर्स ने सोचा था हुआ भी वही, पवन सिंह के आने से शो की चमक आ गई। हर कोई उन्हें देखकर खुश हो गया और धनश्री भी खुशी से झूमती नजर आईं।