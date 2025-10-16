पंकज धीर की मौत के बाद पत्नी की हालत हुई खराब, बेटे निकितन ने संभाला, Video देख भावुक हुए लोग

सोशल मीडिया पर लोग मां-बेटे के इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "हर कोई पंकज सर के जाने से हैरान है।" दूसरे ने लिखा, "भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।" तीसरे ने लिखा, "उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी ये हम लोगों में से कोई नहीं जान सकता।" एक अन्य ने लिखा, "एक पत्नी के लिए उस दिन सारी दुनिया खत्म हो जाती है जब उसका पति दुनिया से चला जाता है।" एक अन्य ने लिखा, "इसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए।"