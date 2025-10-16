Patrika LogoSwitch to English

पंकज धीर की मौत के बाद पत्नी की हालत हुई खराब, बेटे निकितन ने संभाला, Video देख भावुक हुए लोग

Pankaj Dheer Wife Video: पंकज धीर के निधन से जहां उनके फैंस को गहरा सदमा लगा, वहीं उनकी पत्नी की एक्टर के अंतिम संस्कार में हालत बुरी दिखी। बेटे निकितन उन्हें संभालते नजर आए। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 16, 2025

Pankaj Dheer death Wife cry son nikitin consoles mother

पंकज धीर के निधन से टूटा पूरा परिवार

Pankaj Dheer Wife Video: इंडस्ट्री में उस समय मातम छा गया, जब खबर आई कि महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ हर कोई अपने फेवरेट एक्टर की मौत की खबर से सन्न रह गया। इस बीच सलमान खान सबसे पहले पंकज धीर के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दुखद घड़ी में पंकज धीर के घर से एक बेहद भावुक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई हैं।

पंकज धीर के जाने से पत्नी का हाल हुआ बुरा (Pankaj Dheer Wife Video)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिवंगत एक्टर पंकज धीर की पत्नी अनीता धीर बेहद भावुक और गमगीन नजर आ रही हैं। इस मुश्किल वक्त में उनके बेटे और जाने-माने एक्टर निकितिन धीर अपनी मां को सहारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में निकितिन अपनी मां को गले लगाए हुए दिख रहे हैं और उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। पिता को खोने के बाद निकितिन खुद भी गहरे सदमे में हैं।

बेटे से मां को संभाला (Pankaj Dheer Son Nikitin Dheer)

सोशल मीडिया पर लोग मां-बेटे के इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "हर कोई पंकज सर के जाने से हैरान है।" दूसरे ने लिखा, "भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।" तीसरे ने लिखा, "उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी ये हम लोगों में से कोई नहीं जान सकता।" एक अन्य ने लिखा, "एक पत्नी के लिए उस दिन सारी दुनिया खत्म हो जाती है जब उसका पति दुनिया से चला जाता है।" एक अन्य ने लिखा, "इसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए।"

पंकज धीर की मौत की वजह बना कैंसर (Pankaj Dheer Cancer)

बता दें, पंकज धीर पिछले कुछ महीनों से कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्हें बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। हालांकि, इलाज के बावजूद उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। पंकज धीर के करीबी दोस्त और प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा, "कैंसर की वजह से सुबह उनकी मौत हो गई है।

वहीं, एक्टर अमित बहल ने इस खबर को 'शॉकिंग' बताया। उन्होंने कहा, "वह 3 साल से बीमार थे, लेकिन अब ठीक होने लगे थे। वह काम पर भी वापस आ गए थे। मैंने करीब 4 महीने पहले पंकज से बात की थी और वह बिल्कुल ठीक लग रहे थे, इसलिए उनका यूं चले जाना काफी हैरान करने वाला है।

