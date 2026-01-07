Tanya Mittal In Dubai Video: कंडोम फैक्ट्री के बाद तान्या मित्तल बकलावा खाने पहुंची दुबई, दिखाई अपनी रईसी

तान्या मित्तल ने जो अपना वीडियो शेयर किया है उसमें वह दुबई की सड़कों पर एक बेहद महंगी और लग्जरी कार में बैठे हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "इलाका तुम्हारा होगा, धमाका हमारा होगा।" इसके अलावा उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया जिस पर "जय श्रीराम दुबई" लिखा था और उन्होंने बताया कि वह बकलावा खाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जल्द वह बकवाला खाते हुए वीडियो भी शेयर करेंगी। तान्या का यह कॉन्फिडेंस उनके फैंस को तो पसंद आया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे 'शो-ऑफ' बताते हुए उनकी क्लास लगा दी।