Tanya Mittal In Dubai Video: कंडोम फैक्ट्री के बाद तान्या मित्तल बकलावा खाने पहुंची दुबई, दिखाई अपनी रईसी

तान्या मित्तल का वीडियो आया सामने
Tanya Mittal In Dubai: 'बिग बॉस 19' की सबसे चर्चित और अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाली कंटेस्टेंट तान्या मित्तल एक बार फिर इंटरनेट पर छाई हुई हैं। तान्या ने हाल ही में दुबई से अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जहां वह बिग बॉस 19 की 'री-यूनियन' पार्टी में शामिल हुई और ट्रोल करने वाले लोगों को करारा जवाब भी दिया। एक बार फिर अपनी रईसी और अंदाज में उन्होंने कुछ वीडियो पोस्ट किए, उसने फैंस को कम और ट्रोल्स को ज्यादा आकर्षित किया है।
तान्या मित्तल ने जो अपना वीडियो शेयर किया है उसमें वह दुबई की सड़कों पर एक बेहद महंगी और लग्जरी कार में बैठे हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "इलाका तुम्हारा होगा, धमाका हमारा होगा।" इसके अलावा उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया जिस पर "जय श्रीराम दुबई" लिखा था और उन्होंने बताया कि वह बकलावा खाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जल्द वह बकवाला खाते हुए वीडियो भी शेयर करेंगी। तान्या का यह कॉन्फिडेंस उनके फैंस को तो पसंद आया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे 'शो-ऑफ' बताते हुए उनकी क्लास लगा दी।
तान्या जब बिग बॉस के घर में थी तो उन्होंने एक बार दावा किया था कि वह सिर्फ 'बकलावा' (एक मशहूर मिठाई) खाने के लिए दुबई जाती हैं। इस बात पर उस समय भी उनका काफी मजाक उड़ा था। इसके रील्स भी काफी वायरल हुए थे। अब ऐसे में वह जैसे ही दुबई पहुंचीं, यूजर्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "हमें तो उस वीडियो का इंतजार है जिसमें आप बकलावा खाती दिखेंगी।"
वहीं, कुछ लोगों ने उनके उस दावे पर भी चुटकी ली जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पीछे बॉडीगार्ड्स की फौज चलती है। एक यूजर ने लिखा, "अरे आपके बॉडीगार्ड्स कहां हैं? यहां तो कार का दरवाजा भी खुद ही खोलना पड़ रहा है।" कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ये सब किराये का मामला है और इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हैं।
भले ही तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हों, लेकिन उनके करियर के लिए बिग बॉस 19 काफी फायदेमंद साबित हुआ है। शो के दौरान ही दिग्गज प्रोड्यूसर एकता कपूर ने तान्या के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें एक प्रोजेक्ट ऑफर किया था। खबर है कि तान्या जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाली हैं। इसके अलावा वह कई बड़े ब्रांड्स के प्रमोशन में भी व्यस्त हैं।
