9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

AI वॉइस स्कैम पर भड़कीं भारती सिंह, बोलीं- मेरी आवाज का गलत इस्तेमाल कर बेचा जा रहा है

AI Voice Scam Bharti Singh: कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में एआई (AI) वॉइस स्कैम को लेकर अपने फैंस को चेतावनी दी है। उनके नाम और आवाज का इस्तेमाल कर वजन कम करने वाले प्रोडक्ट का फर्जी प्रचार किया जा रहा है। भारती ने साफ कहा कि वह किसी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करतीं और लोगों को सतर्क रहने को कहा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Anshika Kasana

Mar 09, 2026

bharti singh calls out ai scam

Bharti Singh सोर्स: (इंस्टाग्राम)

AI Voice Scam Bharti Singh: कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में एआई (AI) वॉइस स्कैम को लेकर अपने फैंस को चेतावनी दी है। उनके नाम और आवाज का इस्तेमाल कर वजन कम करने वाले प्रोडक्ट का फर्जी प्रचार किया जा रहा है। भारती ने साफ कहा कि वह किसी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करतीं और लोगों को सतर्क रहने को कहा।

AI वॉइस क्लोनिंग पर भड़कीं भारती सिंह

टीवी की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़े ऑनलाइन स्कैम को लेकर अपने फैंस को सावधान किया है। उन्होंने बताया कि उनकी आवाज़ का इस्तेमाल कर एआई की मदद से फर्जी ऑडियो बनाकर स्लिमिंग प्रोडक्ट का प्रचार किया जा रहा है। भारती ने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसे किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं किया है।

AI से बनाई गई नकली आवाज़, भारती ने दी चेतावनी

भारती सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपने फैंस को बताया कि कुछ लोग एआई टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी आवाज की नकल कर रहे हैं। इस नकली आवाज़ का इस्तेमाल कर वजन कम करने वाले प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से फर्जी है और उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। भारती ने लोगों से अपील की कि किसी भी ऐसे विज्ञापन या मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें

मेरी मां भी हो गई थीं इस स्कैम का शिकार

भारती सिंह ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब उनकी अपनी मां ने उन्हें एक ऐसा मैसेज भेजा। उस मैसेज में उनकी आवाज जैसी लगने वाली रिकॉर्डिंग थी, जिसमें स्लिमिंग प्रोडक्ट का प्रमोशन प्रमोशन किया जा रही था। भारती ने कहा कि उनकी मां को लगा कि यह सच में उनकी आवाज है। तब उन्हें समझ आया कि कोई उनकी आवाज का गलत इस्तेमाल कर रहा है।

फैंस से की सतर्क रहने की अपील

इस घटना के बाद भारती सिंह ने अपने फैंस से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आजकल एआई की मदद से किसी की भी आवाज या चेहरा कॉपी किया जा सकता है। ऐसे में लोगों को किसी भी विज्ञापन या ऑनलाइन ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। भारती ने कहा कि अगर कोई उनके नाम से प्रोडक्ट बेच रहा है, तो पहले उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी जरूर चेक करें।

ये भी पढ़ें

तरुण खाटिक हत्याकांड पर स्वरा भास्कर का तीखा बयान, बोलीं- ‘लोग इसे नफरत फैलाने…’
मनोरंजन
Swara Bhaskar Reaction on Tarun Khatik Murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

09 Mar 2026 07:04 pm

Hindi News / Entertainment / AI वॉइस स्कैम पर भड़कीं भारती सिंह, बोलीं- मेरी आवाज का गलत इस्तेमाल कर बेचा जा रहा है

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘दुबई को बदनाम मत करो’… खुशी मुखर्जी के वायरल वीडियो पर भड़के लोग, ऑटो देख उठे सवाल

Khushi Mukherjee Viral Harassment Video
मनोरंजन

तरुण खाटिक हत्याकांड पर स्वरा भास्कर का तीखा बयान, बोलीं- ‘लोग इसे नफरत फैलाने…’

Swara Bhaskar Reaction on Tarun Khatik Murder
मनोरंजन

‘ये बहुत शर्मनाक…’, लखनऊ कॉन्सर्ट में निकले सुनिधि चौहान के आंसू, रोते हुए मांगी माफी

Sunidhi Chauhan Gets Emotional
मनोरंजन

करोड़पति यूट्यूबर ने TV पर किया पत्नी को तलाक देने का ऐलान, पत्नी बोली- मुझे प्रेग्नेंसी में…

Millionaire Youtuber Rajab Bhatt Divorce announced on TV After cheating allegation
मनोरंजन

‘तमाशा’ के वेद की असली कहानी: इम्तियाज अली के दोस्त से जुड़ा है किरदार

Imtiaz ali reveals inspiration behind character Ved
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.