AI वॉइस स्कैम पर भड़कीं भारती सिंह, बोलीं- मेरी आवाज का गलत इस्तेमाल कर बेचा जा रहा है

भारती सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपने फैंस को बताया कि कुछ लोग एआई टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी आवाज की नकल कर रहे हैं। इस नकली आवाज़ का इस्तेमाल कर वजन कम करने वाले प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से फर्जी है और उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। भारती ने लोगों से अपील की कि किसी भी ऐसे विज्ञापन या मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें