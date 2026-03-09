करोड़पति यूट्यूबर ने TV पर किया पत्नी को तलाक देने का ऐलान, पत्नी बोली- मुझे प्रेग्नेंसी में…

Youtuber Rajab Butt Divorce With Wife: इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड या हॉलीवुड नहीं बल्कि यूट्यूबर्स ज्यादा सुर्खियों में हैं। पहले अनुराग डोभाल जिन्हें लोग UK07 राइडर के नाम से जानते हैं वह अपने सुसाइड अपेम्पट को लेकर चर्चा में हैं अब एक और फेमस यूट्यूबर की जिंदगी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे फेमस और अमीर यूट्यूबर रजब बट्ट की। जो अपनी आलीशान जीवनशैली और महंगी शादियों के लिए पहचाने जाते हैं। रजब ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान अपनी पत्नी ईमान से तलाक लेने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस खबर ने न केवल उनके फैंस को बल्कि पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है।