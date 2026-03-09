‘रॉकस्टार’ की एंडिंग पर इम्तियाज अली का बड़ा खुलासा, बोले- हीर ही नहीं जॉर्डन की भी होनी थी मौत, लेकिन…

इम्तियाज अली ने बताया कि वह फिल्म में हीर को मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि रॉकस्टार में कई चीजें ऐसी थीं जिन्हें वह अलग तरह से करना चाहते थे। इम्तियाज के मुताबिक, फिल्म का पहला ड्राफ्ट उनसे कहीं खो गया था। काफी तलाश करने के बाद भी वह स्क्रिप्ट नहीं मिली। उस समय वह रॉकस्टार को अकेले बना भी नहीं सकते थे। बाद में जब फिल्म बनाने का मौका मिला तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट दोबारा लिखी, लेकिन तब तक कहानी में बहुत कुछ बदल चुका था।