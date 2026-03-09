‘तमाशा’ के वेद की असली कहानी: इम्तियाज अली के दोस्त से जुड़ा है किरदार

इम्तियाज अली ने बताया कि उनके उस दोस्त को गिटार बजाने का बहुत शौक था और वह संगीत में कुछ करना चाहता था। लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों के चलते उसने डॉक्टर बनने का रास्ता चुन लिया और संगीत को आगे नहीं बढ़ा पाया।

इम्तियाज कहते हैं कि यह अधूरा सपना उन्हें हमेशा याद रहा। बाद में जब उन्होंने तमाशा की कहानी लिखी, तो वेद का किरदार भी उसी तरह का बना जो अपनी असली पहचान और जुनून को दबाकर एक सामान्य जिंदगी जी रहा होता है। यही संघर्ष फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा बन गया।