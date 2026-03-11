रील स्टार अरुण तुपे का निधन, घर में मिला शव, 24 घंटे पहले ही शेयर किया था आखिरी वीडियो

अरुण तुपे अपनी कॉमेडी और सामाजिक संदेश वाली रील्स के लिए युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स है, जो उनके हर वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही फैंस ने उनकी आखिरी रील पर बड़ी संख्या में कमेंट कर श्रद्धांजलि और शोक संदेश लिखे हैं। उनके कई करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों का कहना है कि अरुण का यूं अचानक चले जाना सभी के लिए बेहद चौंकाने वाला और दुखद है। रिश्तेदार और प्रशंसक उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।