शक, नफरत या कुछ और? शिक्षक पत्नी की हत्या का राज खुला, पति के कबूलनामे से पुलिस भी हैरान

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही शिक्षक पत्नी की हत्या के लिए फिल्मी स्टाइल में साजिश रची। जिला परिषद में शिक्षिका वृषाली गावंडे की सड़क हादसे में हुई मौत वास्तव में कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि उसके पति प्रकाश गावंडे द्वारा रची गई एक सोची-समझी हत्या थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि प्रकाश ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए तीन बार कोशिशें की थीं, लेकिन हर बार वह बच जाती थी। आखिरकार, एक लाख रुपये की सुपारी देकर उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतरवा दिया। वृषाली और प्रकाश का एक बेटा भी है।