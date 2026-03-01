मुंबई में चल रही उत्तर भारत जैसी भयंकर लू, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कब मिलेगी राहत?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज अपने ताजा अपडेट में कहा, “हिमाचल प्रदेश और उत्तरी कोंकण में 10 मार्च को और गुजरात राज्य में 10 और 11 तारीख को कुछ इलाकों में उष्ण लहर (Heat Wave) से लेकर भीषण उष्ण लहर की स्थिति रहने की बहुत संभावना है, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ में 10 और 11 तारीख को, उत्तरी कोंकण में 11 तारीख को और गुजरात राज्य में 12 मार्च को कुछ इलाकों में उष्ण लहर की संभावना है।“