Ladki Bahin Yojana: फरवरी की किस्त का इंतजार बढ़ा, क्या एक साथ मिलेंगे 3000 रुपये?

फरवरी की किस्त में हो रही देरी के बीच एक राहत भरी बात यह भी है कि महिलाओं को फरवरी और मार्च की किस्त एक साथ मिल सकती है। चूंकि इससे पहले भी महायुति सरकार दो महीनों का पैसा एक साथ दे चुकी है, इसलिए इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 3000 रुपये, जिसमें फरवरी के 1500 रुपये और मार्च के 1500 रुपये एक साथ जमा किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक मदद साबित होगी।