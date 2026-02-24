लाडली बहनों को होली का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हो रहें 1500 रुपये

मंत्री अदिति तटकरे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में जनवरी महीने के पैसे जमा कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महायुति सरकार के दृढ़ संकल्प, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के मार्गदर्शन तथा महाराष्ट्र की लाडली बहनों के अटूट विश्वास के बल पर योजना इसी तरह आगे भी जारी रहेगी।