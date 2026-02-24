24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनों को होली का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हो रहें 1500 रुपये

Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की जनवरी की किस्त को लेकर बड़ी अपडेट है। अगले दो से तीन दिनों के भीतर 1500 रुपये सीधे लाडली बहनों के बैंक खातों में जमा कर दिए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 24, 2026

Devendra Fadnavis on Ladki Bahin Yojana

लाडली बहनों को जल्द मिलेंगे 1500 रुपये (Photo: IANS)

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब दो करोड़ पात्र महिलाओं के खाते में जनवरी 2026 महीने की 1500 रुपये की किस्त जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सम्मान निधि भेजी जाएगी।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि सम्मान निधि भेजने की तकनीकी प्रक्रिया सोमवार 23 फरवरी से आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से प्रदेश की लाखों लाडली बहनों को होली का तोहफा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अगले दो-तीन दिनों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

मंत्री अदिति तटकरे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में जनवरी महीने के पैसे जमा कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महायुति सरकार के दृढ़ संकल्प, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के मार्गदर्शन तथा महाराष्ट्र की लाडली बहनों के अटूट विश्वास के बल पर योजना इसी तरह आगे भी जारी रहेगी।

62 लाख लाडली बहनों का कटा नाम

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में जब मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना शुरू हुई थी, तब लाभार्थियों की संख्या 2.52 करोड़ थी। हालांकि, सरकारी जांच और छंटनी प्रक्रिया के बाद अब केवल 1.90 करोड़ पात्र महिलाएं ही इस सूची में बची हैं। इसका मतलब है कि लगभग 62 लाख आवेदकों को अपात्र होने पर योजना से बाहर कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Ladki Bahin Yojana: 62 लाख लाडली बहनों का कटा नाम, अभी भी इतने करोड़ लाभार्थी
मुंबई
Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Feb 2026 02:40 pm

Published on:

24 Feb 2026 02:39 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों को होली का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हो रहें 1500 रुपये

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई रणवीर सिंह को फटकार, ‘कांतारा’ मिमिक्री केस पर मिली बड़ी राहत

Ranveer Singh Kantara Mimicry Row
बॉलीवुड

Netflix की बढ़ी मुश्किलें, मनोज बाजपेयी की ‘घूसखोर पंडत’ बनी गले की फांस, अब कोर्ट से लीगल नोटिस

Legal Notice To Netflix On Ghooskhor Pandhit Row
बॉलीवुड

अब यह सरस्वती की देन है कि… जब सलीम खान ने सुनाई देवी लक्ष्मी और मां सरस्वती की कहानी

salim khan shared devi laxmi and maa saraswati story
बॉलीवुड

बोल्ड और रेप सीन में हुई बड़ी कटौती, CBFC ने बदला ‘The Kerala Story 2’ का कंटेंट, लगाए 16 कट

बोल्ड और रेप सीन में हुई बड़ी कटौती, CBFC ने बदला 'The Kerala Story 2' का कंटेंट, लगाए 16 कट
बॉलीवुड

मैक्सिको हिंसा में फंसे थे हनी सिंह, दी हेल्थ अपडेट, मोस्ट वांटेड डॉन की मौत के बाद मचा हंगामा

मेक्सिको में इस समय हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में हनी सिंह के वहां फंसने की खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया। उनकी सलामती के लिए लोग दुआ करने लगे। अब खुद हनी सिंह ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है और खुद को सुरक्षित बताया है।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.