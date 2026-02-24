पुणे में स्पा सेंटर पर छापा: घबराई युवती इमारत से कूदी, मौत, मैनेजर घायल

पुणे के विमान नगर (Viman Nagar) इलाके में सोमवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना घटी। पुलिस द्वारा एक स्पा सेंटर पर की गई छापेमारी के दौरान, वहां मौजूद एक महिला और मैनेजर ने पकड़े जाने के डर से दूसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक, स्पा सेंटर में देह व्यापार का रैकेट चलाया जा रहा था।