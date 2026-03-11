दिव्या अग्रवाल को मिली रेप की धमकी, भाई के फैंस पर लगाया ये गंभीर आरोप

इसके बाद दिव्या ने 10 मार्च को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो शेयर कर लिखा कि उन्हें प्रिंस नरूला के सपोटर्स से न केवल नफरत बल्कि गंभीर धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि फैंस ने उन्हें धमकी दी है कि वे उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे। इसके साथ ही, दिव्या ने बिना नाम लिए प्रिंस पर शो के एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर नकारात्मकता फैलाने का भी आरोप लगाया। दिव्या ने प्रिंस को सेल्फ सेंटर्ड बताया और कहा कि वे अपने फैंस को उनके खिलाफ भड़काते हैं।