11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

दिव्या अग्रवाल को मिली रेप की धमकी, भाई के फैंस पर लगाया ये गंभीर आरोप

Divya Agarwal gets Rape Threats from Prince Narula fans: रियलिटी शो &#8216;द 50&#8217; में कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में दिव्या ने अपने पूर्व भाई और शो के कंटेस्टेट प्रिंस नरूला के फैंस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, दिव्या का कहना है कि प्रिंस के फैंस उन्हें [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 11, 2026

दिव्या अग्रवाल को मिली रेप की धमकी, भाई के फैंस पर लगाया ये गंभीर आरोप

दिव्या अग्रवाल (सोर्स: princenarula के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)

Divya Agarwal gets Rape Threats from Prince Narula fans: रियलिटी शो 'द 50' में कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में दिव्या ने अपने पूर्व भाई और शो के कंटेस्टेट प्रिंस नरूला के फैंस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, दिव्या का कहना है कि प्रिंस के फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर रेप की धमकियां दे रहे हैं। दरअसल, ये विवाद 'द 50' के दौरान दिव्या और प्रिंस के बीच हुई बहस के बाद शुरू हुआ।

रेप की धमकियां और गलत व्यवहार का सपोर्ट करते हुए फैंस

इसके बाद दिव्या ने 10 मार्च को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो शेयर कर लिखा कि उन्हें प्रिंस नरूला के सपोटर्स से न केवल नफरत बल्कि गंभीर धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि फैंस ने उन्हें धमकी दी है कि वे उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे। इसके साथ ही, दिव्या ने बिना नाम लिए प्रिंस पर शो के एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर नकारात्मकता फैलाने का भी आरोप लगाया। दिव्या ने प्रिंस को सेल्फ सेंटर्ड बताया और कहा कि वे अपने फैंस को उनके खिलाफ भड़काते हैं।

इसके बाद, प्रिंस नरूला ने भी इस आरोप का जवाब देते हुए एक वीडियो साझा किया, जिसमें दिखाया गया कि दिव्या उन्हें शो के दौरान दूसरों पर हावी नहीं होने की सलाह देती नजर आ रही हैं। ये वीडियो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रिंस ने कभी भी प्रतियोगियों पर दबाव नहीं बनाया। इसके साथ ही उन्होंने रोडीज की फाइनलिस्ट सपना चौधरी का हवाला दिया, जिन्होंने भी कहा कि प्रिंस ने केवल सुझाव दिया था और दबाव नहीं बनाया।

नवी अरोरा ने दिव्या को किया ट्रोल

साथ ही, प्रिंस ने एक और वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि दिव्या बिना शो देखे ही दावा कर रही थीं और उन्होंने शो में साफ तौर पर खुद को प्रमुखता देने की बात एक्सेप्ट की लेकिन पूरी प्रक्रिया पर उनका नियंत्रण नहीं था। उन्होंने दिव्या को कहा, "आप शो को समझिए, ये सिर्फ रिश्तों का खेल नहीं था।"

इस विवाद में कई रियलिटी टीवी कलाकार और फैंस भी राय देने लगे हैं। रोडीज X4 की फाइनलिस्ट नवी अरोरा ने भी प्रिंस का सपोर्टस करते हुए दिव्या को ट्रोल किया। नवी ने बताया कि दिव्या लगातार खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही हैं और धीरे-धीरे उनका व्यवहार नकारात्मक होता जा रहा है। बता दें, 'द 50' के ये ड्रामा फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

11 Mar 2026 09:08 am

Hindi News / Entertainment / दिव्या अग्रवाल को मिली रेप की धमकी, भाई के फैंस पर लगाया ये गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई…प्रोड्यूसर की इस हरकत से अदा शर्मा हुई परेशान, काम ना मिलने पर इंडस्ट्री पर उठाए सवाल

मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई…प्रोड्यूसर की इस हरकत से अदा शर्मा हुई परेशान, काम ना मिलने पर इंडस्ट्री पर उठाए सवाल
मनोरंजन

रील स्टार अरुण तुपे का निधन, घर में मिला शव, 24 घंटे पहले ही शेयर किया था आखिरी वीडियो

Reel Star Arun Tupe Death
मुंबई

Iran-Israel war के बीच LPG संकट पर फिल्ममेकर प्रकाश राज ने दिया ऐसा बयान, मची सनसनी

Iran-Israel war के बीच LPG संकट पर फिल्ममेकर प्रकाश राज ने दिया ऐसा बयान, मची सनसनी
बॉलीवुड

अनुराग डोभाल के खिलाफ भाई कलाम डोभाल लेंगे लीगल एक्शन, किए कई बड़े खुलासे, परिवार की हालत है गंभीर

अनुराग डोभाल के खिलाफ भाई कलाम डोभाल लेंगे लीगल एक्शन, किए कई बड़े खुलासे, परिवार की हालत है गंभीर
मनोरंजन

अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका को घर में नहीं मिली थी एंट्री… मैनेजर ने किया पूरे सच का खुलासा

Anurag Dobhal Dowry Case
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.