अनुराग डोभाल के खिलाफ भाई कलाम डोभाल लेंगे लीगल एक्शन, किए कई बड़े खुलासे, परिवार की हालत है गंभीर

इस पूरे मामले के बीच अनुराग के भाई कलाम डोभाल उर्फ अतुल डोभाल ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि वो जल्द ही एक वीडियो जारी करेंगे, जिसमें पूरे विवाद से जुड़े सबूत सामने होंगे। बता दें, कलाम का कहना है कि अब तक लोगों को भावनात्मक बनाकर सच से दूर रखा गया है और उनके परिवार पर लगाए गए आरोपों के कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। कलाम ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि पिछले 2 दिनों से वो इसलिए शांत थे क्योंकि उन्हें अपने परिवार का ध्यान रखना था। उन्होंने दावा किया कि उनके माता-पिता को इस विवाद की वजह से काफी मानसिक दबाव झेलना पड़ा है। साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे और उन्हें भारतीय कानून पर पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा।