अस्पताल में भर्ती हुआ ‘बिग बॉस’ का ये कंटेस्टेंट, गंभीर चोट के बाद हुई सर्जरी

Rajat Dalal Surgery After Injury: रियलिटी शो और सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले रजत दलाल इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अस्पताल से कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिन्हें देखकर उनके फैंस चिंतित हो गए। तस्वीरों में राजत अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक प्रेरणादायक कैप्शन भी लिखा, जिससे यह साफ था कि वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।