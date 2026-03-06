6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

अस्पताल में भर्ती हुआ ‘बिग बॉस’ का ये कंटेस्टेंट, गंभीर चोट के बाद हुई सर्जरी

Rajat Dalal Surgery After Injury: 'बिग बॉस' और 'द 50' जैसे शोज में नजर आ चुके कंटेस्टेंट इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। फैंस के लिए कंटेस्टेंट ने सर्जरी के बाद अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 06, 2026

Rajat Dalal Surgery After Injury

Rajat Dalal Surgery After Injury (सोर्स- एक्स)

Rajat Dalal Surgery After Injury: रियलिटी शो और सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले रजत दलाल इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अस्पताल से कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिन्हें देखकर उनके फैंस चिंतित हो गए। तस्वीरों में राजत अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक प्रेरणादायक कैप्शन भी लिखा, जिससे यह साफ था कि वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।

शो के दौरान लगी गंभीर चोट (Rajat Dalal Surgery After Injury)

दरअसल राजत दलाल को चोट रियलिटी शो 'द 50' की शूटिंग के दौरान लगी। जानकारी के मुताबिक शो के पहले ही टास्क के समय उनके दाहिने हाथ की कोहनी में गंभीर चोट आ गई थी। मेडिकल जांच में सामने आया कि उनके ट्राइसेप्स टेंडन में गहरा कटाव हो गया है, जिसे मेडिकल भाषा में ‘फुल-थिकनेस टेंडन टियर’ कहा जाता है।

डॉक्टरों के अनुसार इस तरह की चोट में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला टेंडन आंशिक या पूरी तरह फट जाता है। इससे हाथ की ताकत और मूवमेंट पर असर पड़ सकता है और काफी दर्द भी होता है।

दर्द के बावजूद पूरा किया शो (Rajat Dalal Surgery After Injury)

चोट लगने के बावजूद राजत दलाल ने शो को बीच में छोड़ने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपनी डेडिकेशन को दिखाते हुए सभी टास्क पूरे किए। बताया जा रहा है कि शुरुआती चोट लगभग 2.8 सेंटीमीटर की थी, लेकिन बाद में एक और टास्क के दौरान यह बढ़कर करीब 3 सेंटीमीटर तक पहुंच गई।

इतनी गंभीर चोट के बावजूद राजत का हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने पहले पूरा शो खत्म किया और उसके बाद इलाज का फैसला लिया। यही वजह है कि शो के खत्म होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

सर्जरी के बाद दी फैंस को जानकारी

राजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम पर मेडिकल रिपोर्ट और एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने पूरी स्थिति के बारे में बताया। वीडियो में उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी थी, लेकिन वह शो के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते थे।

उन्होंने बताया कि अब आखिरकार उनकी सर्जरी हो चुकी है और ऑपरेशन सफल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब उनकी सेहत पहले से बेहतर है और धीरे-धीरे वह रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं।

फैंस ने जताई चिंता और दुआएं

जैसे ही राजत की अस्पताल वाली तस्वीरें सामने आईं, उनके फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी। कई लोगों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। वहीं कुछ फैंस ने उनके जज्बे की भी तारीफ की कि इतनी चोट के बावजूद उन्होंने शो को बीच में नहीं छोड़ा।

टेंडन टियर क्या होता है?

टेंडन टियर एक ऐसी मेडिकल स्थिति है जिसमें मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला मजबूत रेशेदार ऊतक फट जाता है। यह चोट अक्सर अचानक झटके, भारी दबाव या खेल-कूद के दौरान लग सकती है। इसके कारण प्रभावित हिस्से में दर्द, सूजन और कमजोरी महसूस होती है। कई मामलों में सर्जरी ही इसका सबसे प्रभावी इलाज माना जाता है।

फिलहाल राजत दलाल की सर्जरी सफल होने के बाद उनके फैंस राहत महसूस कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय के आराम और फिजियोथेरेपी के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से अपने काम पर लौटेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 06:19 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / अस्पताल में भर्ती हुआ ‘बिग बॉस’ का ये कंटेस्टेंट, गंभीर चोट के बाद हुई सर्जरी

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बालिका वधू’ फेम अविका गौर हैं प्रेग्नेंट? पहले लगाया पेट पर हाथ, फिर अचानक हुई उल्टी, VIDEO

Balika Vadhu Avika Gor Vomiting front of camera fans said she expecting after 5 months of marriage
TV न्यूज

होली के दिन फेमस एक्टर के घर पसरा मातम, पिता और फेमस प्रोड्यूसर का हुआ निधन

Karanvir Bohra Father and veteran producer Mahendra Bohra death on Holi
TV न्यूज

दुबई में फंसी ‘बिग बॉस’ की ये कंटेस्टेंट, होटल के पास हुआ विस्फोट, वीडियो शेयर कर बोलीं…

Bigg Boss 16 Manya Singh stuck in Dubai crying share video said please help amid US‑Iran War
TV न्यूज

मुझे Kiss कर दिया… सपना चौधरी के साथ हुई थी छेड़छाड़, घबरा गई थी डांसर, बताया- मेरे ऊपर 35…

Sapna Choudhary big revealed on sexually harassed said one man suddenly kissed me 35 case registered on me
TV न्यूज

13 मिमी सिस्ट सर्जरी के बाद एक बार फिर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- “मुझे अभी भी…”

Dipika Kakar is still in pain
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.