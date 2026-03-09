Arshad Warsi Quit Cigarettes : एक ट्रिक से 35 साल की सिगरेट की लत छूटी, एक्टर अरशद वारसी ने बताया

उन्होंने आगे कहा, "उस ऐप का नाम "QuitSure" है। इसमें एक सिगरेट टिक मार्क जैसा कुछ है जो आपके अवचेतन मन (subconscious mind) को एक तरह से 'रिवायर' (rewire) करने का काम करता है। आसान भाषा में इसे रिमाइंडर कह सकते हैं। जैसे कि अब मैंने चाय पी ली है, तो अब मुझे सिगरेट… फिर सातवें दिन वह आपसे आपकी आखिरी सिगरेट पीने को कहता है। मेरे पास मार्लबोरो का पूरा पैकेट था और मुझे 100% यकीन था कि यह काम नहीं करेगा। मैंने वह आखिरी सिगरेट पी और वाकई में वह पैकेट फेंक दिया। उसके बाद से मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। उसके दो दिन बाद हमारे घर पर पार्टी थी, सब लोग स्मोकिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।"