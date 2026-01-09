‘बालिका वधू’ फेम अविका गौर ने अपनी प्रेग्नेंसी पर दिया चौंकाने वाला बयान, बोलीं- एक गुड न्यूज है…

'बालिका वधू' अविका गौर ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर बात की
Balika Vadhu Fame Avika Gor: टीवी के फेमस शो बालिका वधु में छोटी आनंदी बनी अविका गौर इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं। 4 महीने पहले ही उन्होंने बिजनेसमैन मिलिंद चंदवानी के साथ रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर शादी रचाई थी। अब उनके मां बनने की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। अब खुद अविका ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि हां आपके लिए एक गुड न्यूज जरूर है।
अविका गौर ने 'टेली टॉक इंडिया' संग बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें उनके प्रेग्नेंट होने का दावा किया जा रहा था। अविका ने स्पष्ट लहजे में कहा, "ये सभी प्रेग्नेंसी की अफवाहें पूरी तरह से गलत हैं। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है।" इसके बाद अविका ने मुस्कुराते हुए एक सस्पेंस छोड़ दिया और कहा, "कोई और गुड न्यूज है। क्या है, जल्दी बताएंगे।"
प्रेग्नेंसी की इन अफवाहों को हवा खुद अविका और मिलिंद के एक हालिया यूट्यूब व्लॉग में दी थी। इस व्लॉग में दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी और भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान अविका ने कहा कि साल 2026 उनकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है।
इसी कड़ी में उनके पति मिलिंद चंदवानी ने आगे जोड़ते हुए कहा, "एक ऐसा बदलाव जिसकी हमने न तो उम्मीद की थी और न ही कोई प्लानिंग की थी। सच तो यह है कि हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन यह बहुत शानदार बदलाव है और हम इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं।" जब अविका ने मिलिंद से उनकी घबराहट के बारे में पूछा, तो मिलिंद ने माना कि वह थोड़े नर्वस हैं क्योंकि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है।
जैसे ही यह व्लॉग वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में बधाइयों का तांता लग गया। फैंस ने मान लिया कि अविका मां बनने वाली हैं और कपल के घर जल्द ही छोटा मेहमान आने वाला है, लेकिन बाद में अविका के साफ तौर पर कहा कि वह मां तो नहीं बनने वालीं, लेकिन उनके पास कोई और बड़ा सरप्राइज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह उनके करियर से जुड़ा कोई बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या फिर कोई नया बिजनेस वेंचर हो सकता है।
