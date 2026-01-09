‘बालिका वधू’ फेम अविका गौर ने अपनी प्रेग्नेंसी पर दिया चौंकाने वाला बयान, बोलीं- एक गुड न्यूज है…

Balika Vadhu Fame Avika Gor: टीवी के फेमस शो बालिका वधु में छोटी आनंदी बनी अविका गौर इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं। 4 महीने पहले ही उन्होंने बिजनेसमैन मिलिंद चंदवानी के साथ रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर शादी रचाई थी। अब उनके मां बनने की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। अब खुद अविका ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि हां आपके लिए एक गुड न्यूज जरूर है।