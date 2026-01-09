95% मर्द चाहते है कि…नीना गुप्ता ने बताया शादी से 2 दिन पहले टूटी थी उनकी सगाई, किया बड़ा खुलासा

नीना गुप्ता ने हाल ही में 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' (Humans of Bombay) से खास बातचीत की। ऐसे में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बेहद अनसुना किस्सा शेयर किया। जिसका दर्द आज भी उनके दिल में हैं। उन्होंने बताया कि सालों पहले उनकी सगाई हो चुकी थी और वह अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित थीं। वह घर बसाने और परिवार शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। लेकिन शादी से ठीक पहले उनके पास एक फोन आया, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उस व्यक्ति ने बिना कोई साफ वजह बताए अचानक रिश्ता तोड़ दिया।