9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

95% मर्द चाहते है कि…नीना गुप्ता ने बताया शादी से 2 दिन पहले टूटी थी उनकी सगाई, किया बड़ा खुलासा

Neena Gupta: नीना गुप्ता ने अपनी जिंदगी के उस पन्ने को फैंस के सामने उजागर किया है जो शायद आज तक किसी को पता नहीं था। साथ ही उन्होंने समाज में पुरूषों की सोच को लेकर भी बड़ी बात कही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 09, 2026

Neena Gupta was ditched by fiance 2 days before their wedding said 95% of men want this

नीना गुप्ता ने अपनी जिंदगी पर की बात

Neena Gupta: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस नीना गुप्ता कभी अपनी पर्सनल लाइफ तो कभी अपने कपड़ों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। नीना उन लोगों में से एक हैं जो बिना दुनिया की परवाह किए अपनी जिंदगी के सबसे निजी और दर्दनाक किस्से दुनिया को बताती नजर आती हैं। अब ऐसे में नीना ने अपनी शादी, समाज की दोहरी मानसिकता और अपनी जिंदगी के उस दर्द के बारे में बात की है, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था।

नीना गुप्ता ने अपनी जिंदगी का गुस्सा दर्दभरा किस्सा (Neena Gupta On Love Life)

नीना गुप्ता ने हाल ही में 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' (Humans of Bombay) से खास बातचीत की। ऐसे में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बेहद अनसुना किस्सा शेयर किया। जिसका दर्द आज भी उनके दिल में हैं। उन्होंने बताया कि सालों पहले उनकी सगाई हो चुकी थी और वह अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित थीं। वह घर बसाने और परिवार शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। लेकिन शादी से ठीक पहले उनके पास एक फोन आया, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उस व्यक्ति ने बिना कोई साफ वजह बताए अचानक रिश्ता तोड़ दिया।

नीना गुप्ता की टूटी थी सगाई (Neena Gupta reveals fiance cancelled wedding over silly reason)

नीना ने बताया कि वह उस समय सदमे में चली गई थीं। हालांकि, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब छह महीने बाद वही व्यक्ति दोबारा उनके पास आया और शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन तब तक नीना का मन बदल चुका था। उन्होंने अपनी इज्जत को ऊपर रखते हुए उस रिश्ते को ठुकरा दिया और आगे बढ़ गईं।

आत्मनिर्भर महिलाओं को स्वीकार नहीं करता समाज?

इंटरव्यू के दौरान नीना ने समाज की उस सोच को लेकर भी बात की। जो आज भी महिलाओं को अपनी शर्तों पर जीते देख असहज हो जाता है। उन्होंने कहा, 95% पुरुष ऐसी महिलाओं को चाहते हैं तो मजबूर हो, मजबूत नहीं। जिनके अपने विचार हों और जो अपने करियर के लिए पूरी तरह समर्पित हों।" नीना का मानना है कि पुरुष-प्रधान समाज में एक आत्मनिर्भर महिला को अक्सर शादी के लिए 'सही' नहीं माना जाता।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह यह बात हर पुरुष के लिए नहीं कह रहीं, लेकिन अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन्हें यही महसूस हुआ है कि समाज आज भी मजबूत महिलाओं को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं है।

80 के दशक में लिया था साहसी फैसला (Neena Gupta was ‘ditched’ by fiance)

नीना गुप्ता की निजी जिंदगी हमेशा से सुर्खियों में रही है। 1980 में बिना शादी मां बनने का फैसला लिया जो आज भी चर्चा का विषय रहता है। इतने साल बाद भी यह बात बार-बार सामने आती है, लेकिन नीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इतने सालों बाद भी जब लोग उस बात का जिक्र करते हैं, तो नीना इसे समाज की उस सोच का हिस्सा मानती हैं जो आज भी रूढ़ियों से बाहर नहीं निकल पाया है।

ये भी पढ़ें

मर्द के लिए दारू और मेहरारू के लिए…पवन सिंह के सपोर्ट में आई ये फेमस एक्ट्रेस, दिया बड़ा बयान
भोजपुरी
Pawan Singh Drunk Video support Priyanka Rai big statement said Alcohol is for men not for women

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

09 Jan 2026 12:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 95% मर्द चाहते है कि…नीना गुप्ता ने बताया शादी से 2 दिन पहले टूटी थी उनकी सगाई, किया बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

डायरेक्टर्स बेकार लगने लगे…Toxic के टीजर से हैरान हुआ यह बोल्ड और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कही ये बात

डायरेक्टर्स बेकार लगने लगे...Toxic के टीजर से हैरान हुआ यह बोल्ड और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कही यह बात
बॉलीवुड

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस
बॉलीवुड

2 साल की डेटिंग के बाद खुशी कपूर- वेदांत रैना का हुआ ब्रेकअप, जुदा हुए लव-बर्ड्स

खुशी कपूर और वेदांग रैना रिलेशनशिप
बॉलीवुड

क्या धुरंधर को टक्कर दें पाएगी The Raja Saab, इस हॉरर-कॉमेडी को लेकर जानें जनता का फैसला

The Raja Saab
बॉलीवुड

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का हुआ ब्रेकअप! इस बड़ी वजह से टूटा रिश्ता

Tara Sutaria Veer Pahariya end relationship broke his relationship Days After AP Dhillon Concert kiss drama
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.