भोजपुरी

मर्द के लिए दारू और मेहरारू के लिए…पवन सिंह के सपोर्ट में आई ये फेमस एक्ट्रेस, दिया बड़ा बयान

Pawan Singh Video: पवन सिंह के बर्थडे के कुछ वीडियो वायरल हुए थे। जिससे उनके कैरेक्टर पर कई सवाल खड़े हो गए थे। कहा जा रहा था कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। अब एक फेमस एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पवन सिंह और दारू पीने को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिसे सुनकर फैंस भी हैरान हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 09, 2026

Pawan Singh Drunk Video support Priyanka Rai big statement said Alcohol is for men not for women

पवन सिंह के बर्थडे पर हुए थे कई वीडियो वायरल

Pawan Singh Video: भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी और हालिया बर्थडे पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 5 जनवरी को पवन सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन मनाया, लेकिन इस जश्न के बाद इंटरनेट पर कई वीडियो सामने आए, जिसमें वह नशे की हालत में बुरी तरह झूमते दिखे थे। इन्हीं को लेकर एक्टर को काफी ट्रोल किया गया।

वहीं, इन वीडियो के बाद पवन सिंह के कैरेट्र को लेकर भी कई खबरे सामने आ रही थीं। कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर इतनी दारू पी ली थी कि उनसे केक भी नहीं काटा जा रहा था। इसी को लेकर पवन सिंह के सपोर्ट में भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका राय सामने आईं। उन्होंने इस पूरे विवाद में कूदकर ऐसा बयान दिया है, जो आग में घी डालने का काम कर रहा है।

भोजपुरी एक्ट्रेस प्रियंका राय ने दिया बड़ा बयान (Pawan Singh Drunk Video On Priyanka Rai)

पवन सिंह जिस वीडियो में नशे में इतने धुत दिख रहे थे कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे, उसी पर भोजपुरी एक्ट्रेस प्रियंका राय ने खुलकर अपनी बात रखी। एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने कहा, "दारू मर्दों के लिए ही बनी है, मेहरारू के लिए थोड़ी न बनी है।

अगर पवन जी पी रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? मर्द हैं तो पिएंगे ही। इंसान पी रहा है तभी तो फैक्ट्रियों में दारू बन रही है।" प्रियंका के इस बयान ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है और कई लोग इसे गलत मिसाल मान रहे हैं।

पवन सिंह ने कर ली तीसरी शादी? (Pawan Singh Third Marriage)

बर्थडे पार्टी के वीडियो में सिर्फ नशे का ही विवाद नहीं था, बल्कि एक 'मिस्ट्री वुमन' ने भी सबका ध्यान खींचा। वीडियो में एक तरफ पवन सिंह की मां खड़ी थीं और दूसरी तरफ मांग में सिंदूर भरे महिला नजर आ रही थी। पवन सिंह ने बड़े प्यार से उस महिला के हाथ से केक भी खाया था। इस नजारे ने उन अफवाहों को तेज कर दिया कि पवन सिंह ने गुपचुप तरीके से तीसरी शादी कर ली है। हालांकि, पवन सिंह के चाचा धर्मेंद्र सिंह ने इन खबरों को पूरी तरह बकवास करार दिया है और कहा है कि ये सब महज अफवाह है।

bhojpuri

Published on:

09 Jan 2026 10:34 am

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / मर्द के लिए दारू और मेहरारू के लिए…पवन सिंह के सपोर्ट में आई ये फेमस एक्ट्रेस, दिया बड़ा बयान

