मर्द के लिए दारू और मेहरारू के लिए…पवन सिंह के सपोर्ट में आई ये फेमस एक्ट्रेस, दिया बड़ा बयान

बर्थडे पार्टी के वीडियो में सिर्फ नशे का ही विवाद नहीं था, बल्कि एक 'मिस्ट्री वुमन' ने भी सबका ध्यान खींचा। वीडियो में एक तरफ पवन सिंह की मां खड़ी थीं और दूसरी तरफ मांग में सिंदूर भरे महिला नजर आ रही थी। पवन सिंह ने बड़े प्यार से उस महिला के हाथ से केक भी खाया था। इस नजारे ने उन अफवाहों को तेज कर दिया कि पवन सिंह ने गुपचुप तरीके से तीसरी शादी कर ली है। हालांकि, पवन सिंह के चाचा धर्मेंद्र सिंह ने इन खबरों को पूरी तरह बकवास करार दिया है और कहा है कि ये सब महज अफवाह है।