तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का हुआ ब्रेकअप! इस बड़ी वजह से टूटा रिश्ता

वहीं, कॉन्सर्ट वाली रात के कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए थे जिनमें वीर पहाड़िया भीड़ के बीच अकेले और थोड़े उदास खड़े नजर आ रहे थे। इंटरनेट पर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि शायद वीर को तारा और एपी की बॉन्डिंग पसंद नहीं आई। हालांकि, बाद में सोशल मीडिया स्टार ओरी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वीर तारा को चियर करते दिख रहे थे। वीर ने खुद भी उसे री-पोस्ट करते हुए लिखा था, "सच की हमेशा जीत होती है।" लेकिन ऐसा लगता है कि वह सफाई भी उनके रिश्ते को नहीं बचा पाई।