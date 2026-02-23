तू रेट बताएगा मेरा… भोजपुरी सिंगर ने शो में एंकर पर चलाई चप्पल, वीडियो हुआ वायरल

Bhojpuri Singer Nisha Video: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी-मानी लोक गायिका निशा उपाध्याय एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई गाना नहीं बल्कि उनका जबरदस्त गुस्सा है। सोशल मीडिया पर निशा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक एंकर पर चप्पल ताने हुए नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एंकर द्वारा उनके 'रेट' को लेकर की गई एक टिप्पणी से वह इतनी आहत हुईं कि उन्होंने भरे मंच पर ही अपना आपा खो दिया।