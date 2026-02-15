पवन सिंह-ज्योति सिंह के तलाक पर अक्षरा सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘…बहुत कुछ झेला है’, सामने आया वीडियो

उन्होंने कहा कि यह खबर सामने आते ही पूरी इंडस्ट्री दुखी है। कलाकारों के साथ-साथ उनके फैंस भी परेशान हैं, क्योंकि राजपाल यादव (Rajpal Yadav) ने हमेशा लोगों को हंसाया और मनोरंजन किया है। आज जब वे मुश्किल में हैं, तो हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि मदद बड़ी हो या छोटी… जरूरी यह है कि हर कलाकार अपना योगदान दे।