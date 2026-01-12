तुम सबके बस की राजनीति नहीं है, केवल अश्लील गाने बनाकर अश्लीलता फैलाओ… जन सुराज से इस्तीफे के बाद सिंगर रितेश पांडेय की हुई फजीहत

रितेश पांडेय ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- “एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया,परिणाम अनुकूल नहीं रहे पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है क्यों की मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, खैर- अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान दे कर यहां तक पहुंचाया और इसमें किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज मैं जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे।”