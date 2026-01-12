12 जनवरी 2026,

सोमवार

तुम सबके बस की राजनीति नहीं है, केवल अश्लील गाने बनाकर अश्लीलता फैलाओ… जन सुराज से इस्तीफे के बाद सिंगर रितेश पांडेय की हुई फजीहत

Ritesh Pandey: भोजपुरी गायक रितेश पांडेय ने जनसुराज को अलविदा कह दिया है… इस्तीफे के बाद सिंगर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 12, 2026

Ritesh Pandey Resigns From Jan Suraaj

भोजपुरी अभिनेता और गायक रितेश पांडेय ने जन सुराज पार्टी से दिया इस्तीफा (इमेज सोर्स: एक्स)

Ritesh Pandey Resigns From Jan Suraaj: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद भोजपुरी स्टार्स का राजनीति से मोहभंग खुलकर सामने आने लगा है। खेसारी लाल यादव के बाद अब सिंगर रितेश पांडेय ने भी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से किनारा कर लिया है। इस्तीफे के तुरंत बाद से ही रितेश सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर हैं, जहां लोग उन पर राजनीति छोड़कर फिर से अश्लील गानों की दुनिया में लौटने के तंज कस रहे हैं।

तुम सबके बस की राजनीति नहीं है, केवल अश्लील गाने बनाकर अश्लीलता फैलाओ…

सोशल मीडिया पर सिंगर के पोस्ट पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा- “तुम सबके बस की राजनीति नहीं है, केवल अश्लील गाने बनाकर अश्लीलता फैलाओ…”, दूसरे ने लिखा- “चुनाव जीत जाते तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल नहीं होता? अब हार गए तो सीधा इस्तीफा…. यह भी सही है।”, एक और ने लिखा- “आपको लगा था प्रशांत किशोर विधायक बनाने वाला मशीन हैं, इधर से टिकट डालेंगे उधर से विधायक निकल जाएगा, पर अफसोस यहां तो बिहार कि जनता भी है ना वो आप भूल गए…” ऐसे ढेरों कमेंट हैं।

रितेश पांडेय ने पोस्ट में ऐसा क्या लिख दिया?

रितेश पांडेय ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- “एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया,परिणाम अनुकूल नहीं रहे पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है क्यों की मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, खैर- अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान दे कर यहां तक पहुंचाया और इसमें किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज मैं जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे।”

बता दें प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी ने सिंगर को करगहर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आज से ठीक दो दिन पहले शनिवार को भोजपुरी के चर्चित गायक खेसारी लाल यादव ने कहा था कि मुझे लगता है कि सच बोलने वाला राजनीति में बहुत ऊपर तक नहीं जा सकता। सच बोलने से समस्या है। जो झूठ बोलने में माहिर है, राजनीति उसी के लिए सही है।

