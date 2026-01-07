7 जनवरी 2026,

‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण का किरदार निभाने वाले सौरभ जैन का दर्द छलका, सामने आई ये वजह

Bangladesh Violence: ‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण भगवान का किरदार निभाने वाले एक्टर सौरभ जैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने कहा कि… पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 07, 2026

Saurabh Jain

एक्टर सौरभ जैन लेटेस्ट पोस्ट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Bangladesh Violence Mahabharat Actor Statement: बांग्लादेश में बीते कुछ हफ्तों से जारी हिंसा ने न सिर्फ स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय को दहशत में डाल दिया है, बल्कि भारत में भी चिंता की लहर दौड़ गई दी है। महज एक महीने में कई दर्दनाक घटनाओं ने हालात और भयावह बना दिए हैं। कभी भीड़ के हमले, तो कभी तेज धारदार हथियार से किए गए वार। इन अमानवीय घटनाओं पर अब ‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण की भूमिका निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर सौरभ जैन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ है। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को मानवता पर सीधा हमला बताते हुए गहरी पीड़ा और चिंता जताई है।

एक्टर ने जताई चिंता

सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक्टर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- “किसी भी देश में धर्म के नाम पर लोगों की हत्या होना बेहद दुखद और अमानवीय है। अपने ही देश के लोगों को मारना इंसानियत के खिलाफ है। कोई भी धर्म मानवता से बड़ा नहीं होता। जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी सोच पर धिक्कार है। हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एकजुट होकर खड़े हैं।”

इन एक्टर ने दी थी कड़ी प्रतिक्रिया

जाह्नवी कपूर ने इससे पहले बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि यह हिंसा मानवता को शर्मसार करने वाली है। जाह्नवी का कहना था कि अगर इन घटनाओं को देखकर किसी को गुस्सा नहीं आता, तो यह बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हम सिर्फ दुख जताकर आगे बढ़ जा रहे हैं, जबकि लोग वहां आग में झोंके जा रहे हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने दीपू चंद्र दास का भी जिक्र किया था।

इसी तरह 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा ने भी हिंसा को लेकर चिंता जताई थी। जया और जाह्नवी दोनों ने इसे सीधा-सीधा ‘नरसंहार’ बताया था। जया प्रदा ने एक वीडियो में कहा था, “बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह बर्बरता है। अगर हमें इन घटनाओं पर गुस्सा नहीं आता, तो आने वाले समय में यही उदासीनता हमें तबाह कर देगी। हम दूसरे देशों की घटनाओं पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहन जिंदा जला दिए जाएंगे।”

इसी क्रम में टीवी एक्टर सौरभ जैन अपनी साफ और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। वे देश-विदेश के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। हाल ही में उन्होंने शिल्पा शिंदे के शुभांगी अत्रे पर दिए बयान की भी आलोचना की थी और कहा था कि ऐसे वक्तव्य बुनियादी शिष्टाचार की कमी दिखाते हैं।

