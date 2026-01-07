‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण का किरदार निभाने वाले सौरभ जैन का दर्द छलका, सामने आई ये वजह

Bangladesh Violence Mahabharat Actor Statement: बांग्लादेश में बीते कुछ हफ्तों से जारी हिंसा ने न सिर्फ स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय को दहशत में डाल दिया है, बल्कि भारत में भी चिंता की लहर दौड़ गई दी है। महज एक महीने में कई दर्दनाक घटनाओं ने हालात और भयावह बना दिए हैं। कभी भीड़ के हमले, तो कभी तेज धारदार हथियार से किए गए वार। इन अमानवीय घटनाओं पर अब ‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण की भूमिका निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर सौरभ जैन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ है। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को मानवता पर सीधा हमला बताते हुए गहरी पीड़ा और चिंता जताई है।