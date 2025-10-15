Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Pankaj Dheer Death: महाभारत के कर्ण की हुई मौत, कैंसर से बिगड़ गई थी हालत

Pankaj Dheer Passed Away: फेमस एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है। उन्होंने 68 साल की उम्र में कैंसर के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 15, 2025

Pankaj Dheer dies at 68

महाभारत में कर्ण बने पंकज धीर का निधन

Pankaj Dheer Death: सिनेमा जगत से इस वक्त की बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। जाने-माने अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके चलते 15 अक्टूबर को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके जाने से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हर कोई अपने फेवरेट एक्टर को लेकर इमोशनल हो रहे हैं और उनकी फोटो, डायलॉग शेयर कर रहे हैं।

फेमस एक्टर पंकज धीर का निधन (Pankaj Dheer Paseed Away)

हिंदी सिनेमा के फेमस स्टार्स के तौर पर पंकज धीर को जाना जाता था। सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी उन्होंने बतौर एक्टर काम किया था। उनके निधन की खबर से हर कोई हैरान हैं और सदमे में है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि पंकज अब हमारे बीच नहीं रही। उनके परिवार और दोस्त भी उनके जाने से बेहद दुखी हो रहे हैं।

'कर्ण' के रोल ने दिलाई थी पहचान (Mahabharat Karn Pankaj Dheer)

पंकज धीर को निर्देशक बी आर चोपड़ा की टेलीविजन सीरीज 'महाभारत' में निभाए गए कर्ण के आइकॉनिक किरदार से पहचान मिली थी। उनका यह रोल भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे यादगार किरदारों में से एक माना जाता है। पंकज धीर ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया। उन्हें चंद्रकांता, युग, द ग्रेट मराठा और बढ़ो बहू जैसे शोज में देखा गया। वे आशिक आवारा, सड़क, सोल्जर और बादशाह जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं।

दोस्त फिरोज खान ने दी श्रद्धांजलि (Pankaj Dheer Funeral)

'महाभारत' टीवी शो में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता फिरोज खान ने भी पंकज धीर की मौत की पुष्टि की है। पंकज और फिरोज असल जिंदगी में काफी अच्छे दोस्त थे। अपने दोस्त के निधन के गम में फिरोज खान ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "अलविदा मेरे दोस्त, हम आपको काफी याद करेंगे।"

पंकज धीर का कब होगा अंतिम संस्कार?

पंकज धीर का यूं अचानक दुनिया से चले जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके परिवार और दोस्तों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिने और टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के पूर्व महासचिव रहे पंकज धीर का अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे मुंबई के विले पार्ले, वेस्ट में पवन हंस के करीब किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

15 Oct 2025 02:31 pm

Published on:

15 Oct 2025 02:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Pankaj Dheer Death: महाभारत के कर्ण की हुई मौत, कैंसर से बिगड़ गई थी हालत

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रैम्प वॉक कम, और मॉर्निंग वॉक ज्यादा लग रहा…’ भाईजान का स्वैग देख फैंस ने दिए मजेदार कमेंट्स

'रैम्प वॉक कम, और मॉर्निंग वॉक ज्यादा लग रहा...' भाईजान का स्वैग देख फैंस ने किया कमेंट्स
बॉलीवुड

मैं फुल नेपोटिज्म की औलाद हूं…’, भाई-भतीजावाद पर चंकी पांडे ने दिया ऐसा बयान

'मैं फुल नेपोटिज्म की औलाद हूं...', भाई-भतीजावाद पर चंकी पांडे दिया ऐसा बयान
बॉलीवुड

कैटरीना कैफ की डिलीवरी पर विक्की कौशल ने दिया बड़ा हिंट, बोले- जैसे ही बच्चा आएगा मैं…

Vicky Kaushal Big hint On Katrina Kaif
बॉलीवुड

बॉबी देओल के साथ हनीमून पर गईं थी ये खूबसूरत एक्ट्रेस, बताया कैसे बनीं ‘कबाब में हड्डी’

बॉबी देओल के साथ हनीमून पर गईं थी ये खूबसूरत एक्ट्रेस, बताया कैसे बनीं 'कबाब में हड्डी'
बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन ने KBC विवाद के बीच लोगों से मांगी माफी, बोले- मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं…

Amitabh Bachchan got emotional
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.