Pankaj Dheer Death: महाभारत के कर्ण की हुई मौत, कैंसर से बिगड़ गई थी हालत

महाभारत में कर्ण बने पंकज धीर का निधन
Pankaj Dheer Death: सिनेमा जगत से इस वक्त की बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। जाने-माने अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके चलते 15 अक्टूबर को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके जाने से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हर कोई अपने फेवरेट एक्टर को लेकर इमोशनल हो रहे हैं और उनकी फोटो, डायलॉग शेयर कर रहे हैं।
हिंदी सिनेमा के फेमस स्टार्स के तौर पर पंकज धीर को जाना जाता था। सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी उन्होंने बतौर एक्टर काम किया था। उनके निधन की खबर से हर कोई हैरान हैं और सदमे में है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि पंकज अब हमारे बीच नहीं रही। उनके परिवार और दोस्त भी उनके जाने से बेहद दुखी हो रहे हैं।
पंकज धीर को निर्देशक बी आर चोपड़ा की टेलीविजन सीरीज 'महाभारत' में निभाए गए कर्ण के आइकॉनिक किरदार से पहचान मिली थी। उनका यह रोल भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे यादगार किरदारों में से एक माना जाता है। पंकज धीर ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया। उन्हें चंद्रकांता, युग, द ग्रेट मराठा और बढ़ो बहू जैसे शोज में देखा गया। वे आशिक आवारा, सड़क, सोल्जर और बादशाह जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं।
'महाभारत' टीवी शो में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता फिरोज खान ने भी पंकज धीर की मौत की पुष्टि की है। पंकज और फिरोज असल जिंदगी में काफी अच्छे दोस्त थे। अपने दोस्त के निधन के गम में फिरोज खान ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "अलविदा मेरे दोस्त, हम आपको काफी याद करेंगे।"
पंकज धीर का यूं अचानक दुनिया से चले जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके परिवार और दोस्तों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिने और टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के पूर्व महासचिव रहे पंकज धीर का अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे मुंबई के विले पार्ले, वेस्ट में पवन हंस के करीब किया जाएगा।
