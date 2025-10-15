Pankaj Dheer Death: महाभारत के कर्ण की हुई मौत, कैंसर से बिगड़ गई थी हालत

Pankaj Dheer Death: सिनेमा जगत से इस वक्त की बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। जाने-माने अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके चलते 15 अक्टूबर को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके जाने से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हर कोई अपने फेवरेट एक्टर को लेकर इमोशनल हो रहे हैं और उनकी फोटो, डायलॉग शेयर कर रहे हैं।