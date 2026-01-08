जैकलीन संग KISS की फोटो हुई थी वायरल, जान लीजिए कितना बड़ा ठग है सुकेश चंद्रशेखर?

Sukesh Chandrashekhar 200 Crore Fraud Case: एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ वायरल हुई KISS फोटो के बाद से सुकेश चंद्रशेखर का नाम फिर सुर्खियों में है। जिस व्यक्ति पर 200 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप हो और जिसकी लाइफस्टाइल फिल्मों जैसा ग्लैमरस हो, उसी सुकेश चंद्रशेखर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। खबर है कि वह ठगे गए पैसे वापस करने के लिए तैयार है। ऐसे में यह जानना बड़ा अहम हो जाता है कि कैसे उसने इतनी बड़ी ठगी कर डाली? और अब इस मामले में नया मोड़ क्या आया है? चलिए आपको बताते हैं।