जैकलीन संग KISS की फोटो हुई थी वायरल, जान लीजिए कितना बड़ा ठग है सुकेश चंद्रशेखर?

जैकलीन संग सुकेश चंद्रशेखर (इमेज सोर्स: एक्स)
Sukesh Chandrashekhar 200 Crore Fraud Case: एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ वायरल हुई KISS फोटो के बाद से सुकेश चंद्रशेखर का नाम फिर सुर्खियों में है। जिस व्यक्ति पर 200 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप हो और जिसकी लाइफस्टाइल फिल्मों जैसा ग्लैमरस हो, उसी सुकेश चंद्रशेखर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। खबर है कि वह ठगे गए पैसे वापस करने के लिए तैयार है। ऐसे में यह जानना बड़ा अहम हो जाता है कि कैसे उसने इतनी बड़ी ठगी कर डाली? और अब इस मामले में नया मोड़ क्या आया है? चलिए आपको बताते हैं।
बता दें 200 करोड़ की ठगी और जबरन वसूली केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की समझौता याचिका पर गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई। कोर्ट ने सुकेश के वकील से कहा कि वे याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता अदिति सिंह को दें, क्योंकि उनके वकील ने बताया कि उन्हें अब तक कॉपी नहीं मिली है।
अब इस केस की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। अपनी याचिका में सुकेश ने कहा है कि वह 217 करोड़ रुपये वापस देने को तैयार है और अदिति सिंह के साथ समझौता करने का रास्ता भी तलाशना चाहता है।
इस केस की शुरुआत तब हुई जब रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने शिकायत दर्ज कराई। अदिति के मुताबिक, उनके पति अक्टूबर 2019 से जेल में थे और 2020 से 2021 के बीच उनसे करीब 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की गई।
शिकायत के अनुसार, सुकेश ने एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। उसने फोन कॉल्स के जरिए खुद को पीएमओ, गृह मंत्रालय, और कानून मंत्रालय का अधिकारी बताया। फर्जी पहचान और सरकारी नामों का इस्तेमाल करके उसने भरोसा दिलाया कि सरकार शिविंदर सिंह की मदद करना चाहती है- बस ‘कुछ जरूरी खर्च’ देना होगा।
पहले कॉल में कहा गया कि उनसे कानून मंत्रालय के सचिव अनूप कुमार बात करेंगे। फिर बताया गया कि कोरोना काल में सरकार सहयोग चाहती है और इसके बदले उनके पति की रिहाई में मदद की जाएगी।
एक कॉल में तो यह तक दावा हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर मौजूद हैं। बाद में कॉलर आईडी पर पीके मिश्रा (पीएमओ सलाहकार) का नाम दिखने लगा, जिससे अदिति सिंह को लगा कि पूरा मामला वाकई सरकार के लेवल पर चल रहा है। इसी तरह भरोसा जीतकर सुकेश और उसके नेटवर्क ने करोड़ों की ठगी की।
